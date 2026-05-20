UEFA karistas riietusruumis naisjalgpallureid filminud treenerit

Tšehhis FC Slovacko naiskonda juhendanud Vlachovsky teod tulid ilmseks 2023. aastal ja 2025. aasta mais määrati süüalusele ühe aasta pikkune tingimisi vanglakaristus. Lisaks sai ta kodumaal viie aasta pikkuse treenerina tegutsemise keelu.

Varem ka Tšehhi kuni 19-aastaste neidude koondist juhendanud Vlachovsky filmis riietusruumis salaja oma mängijaid, kellest noorim oli 17-aastane. Tšehhi meedia teatel tunnistas mees oma teod üles ja avaldas kahetsust.

UEFA kontrolli, eetika ja distsiplinaarorgan (CEDB) teatas oma avalduses, et on määranud Vlachovskyle eluaegse jalgpallis tegutsemise keelu. Lisaks esitati rahvusvahelisele jalgpalliliidule (FIFA) taotlus laiendada see ülemaailmseks ja kohustati Tšehhi alaliitu tühistama tema treenerilitsentsi.

"See on sügavalt tõsine ja murettekitav juhtum, mis tuli ilmsiks 2023. aastal ning millel on meie klubile ja eelkõige mängijatele märkimisväärne mõju," teatas Slovacko klubi uudisteagentuurile Reuters.

"Alates hetkest, kui saime süüdistusest teada, tegutses klubi kohe, lõpetas koostöö endise treeneriga ja tegi koostööd asjaomaste ametivõimudega. Kogu selle protseduuri vältel on klubi pidanud end kannatanuks ja on asja käsitlenud äärmise tõsiudes, tundlikkuse ja austusega kannatanute suhtes."