Pärnu koolisõidu MK-etapi võitis Leedu sportlane

Justina Vanagaite-Samuile hobusel Nabab Autor/allikas: Külli Tedre
Ratsaspordifestivali CHI Pärnu raames peeti pühapäeval koolisõidu Kesk-Euroopa maailmakarika etapp, grand prix' muusikaline vabakava, mille võitis Leedut esindav Justina Vanagaite-Samuile hobusel Nabab.

Võistluspaari tulemuseks kujunes kõrge 76,450%, mis viis esimesena startinud Vanagaite-Samuile ja Nababi kindlalt juhtima ja lõpuks esikohale. Vanagaite-Samuile, kes esindas Leedut ka 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel ning mulluses koolisõidu maailmakarika finaalis, saavutas sõidus oma teise hobusega Fedon ka teise koha.

Eestlasi tänavu CHI Pärnu Kesk-Euroopa koolisõidu maailmakarika etapil ei startinud.

Rahvusvahelised ratsaspordivõistlused jätkuvad Pärnumaal Maria talus ka järgmisel ja ülejärgmisel nädalal, kui peetakse rahvusvahelised võistlused takistussõitjatele, kolmevõistlejatele ja rakendisportlastele. 30. mail toimub võistluste raames ka takistussõidu Kesk-Euroopa maailmakarika etapp.

Toimetaja: Siim Boikov

