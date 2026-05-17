Kaheksa väravat visanud Buffalo viis veerandfinaali otsustavasse mängu

Jäähoki Stanley karikavõistluste veerandfinaalseeria Buffalo Sabresi ja Montreal Canadiensi vahel läheb otsustavasse mängu, kui Buffalo teenis kuuendas mängus suurepärase võidu.

Idakonverentsi turniiripoole veerandfinaalseeria algas Buffalo võiduga, misjärel jäi Sabres aga üks-kaks kaotusseisu. Pärast seda on tiimid võitusid vahetanud ning öösel vastu pühapäeva sai selgeks, et tasavägine seeria vajab otsustavat seitsmendat mängu.

Sabres läks võõrsil juhtima juba pool minutit pärast mängu algust, aga kümme minutit hiljem juhtis Canadiens lausa 3:1. Buffalo tiim viskas enne perioodi lõppu veel ühe värava, aga läks teisel kolmandikul hoogu ning lisas veel kolm. Otsustaval perioodil läks mäng füüsiliseks, aga Sabres kindlustas järjest tabamustega võitu ning vormistas lõpuks kindla 8:3 (2:3, 3:0, 3:0) võidu.

Rootslane Rasmus Dahlin säras võidumängus, kui lisas mängu esimesele tabamusele veel neli väravasöötu. Tiimikaaslane Tage Thompson viskas samuti värava ning tegi kolmele tabamusele eeltööd. Sabres tegi väravale 36 pealeviset, Canadiens saatis külaliste värava suunas 22 litrit.

Tasavägise seeria võitja selgub Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva. Mängu võitja kohtub poolfinaalis Carolina Hurricanesiga, kes pühkis Philadelphia Flyersi nelja mänguga konkurentsist ning on saanud alates 10. maist puhata. Läänekonverentsis lähevad poolfinaalis vastamisi Vegas Golden Knights ja Colorado Avalanche.