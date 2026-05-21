Vegas Golden Knights alustas lääne finaalseeriat võõrsilvõiduga

Vegas Golden Knights alistas jäähoki Stanley karikavõistluste läänekonverentsi finaalseeria avamängus võõrsil Colorado Avalanche'i 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

Dylan Coghlan avas skoori teise perioodi 13. minutil ja paar minutit hiljem viskas arvulisest ülekaalust Golden Knightsi teise värava Pavel Dorofejev. Viimase kolmandiku alguses kasvatas külaliste edu kolmele Brett Howden.

Avalanche sai seejärel oma mängu lõpuks käima ning Valeri Nitšuškini ja Gabriel Landeskogi tabamused vähendasid 18. minutiks seisu 2:3-le, aga minut hiljem lõi võõrustaja kirstu viimase naela Nic Dowd.

Põhiturniiril liiga parima kaitsega vastaseid lämmatanud Avalanche tundis suurt puudust oma kaitseliini liidrist Cale Makarist, kes korjas eelmises seerias Minnesota Wildi vastu mitu vigastust. Ta jäi kolmapäevasest mängust eemale ning Avalanche'i peatreeneri Jared Bednari sõnul ei pruugi osaleda ka järgmises mängus, mis toimub Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva.

Tuleval ööl algab idakonverentsi finaalseeria, kus lähevad vastamisi Carolina Hurricanes ja Montreal Canadiens.

Toimetaja: Henrik Laever

Vegas Golden Knights alustas lääne finaalseeriat võõrsilvõiduga

