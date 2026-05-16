40-aastane Neuer jätkab Bayernis ka järgmisel hooajal

40-aastane Neuer on pärast Bayerniga liitumist 2011. aastal võitnud kokku 33 trofeed, sealhulgas kaks Meistrite liiga karikat. 597 klubi eest peetud kohtumises on ta oma värava puhtana hoidnud 269 mängust.

"Bayernil on oma ajaloo jooksul olnud mitmeid erakordseid väravavahte ning Manuel Neuer on nende seas väga erilisel kohal. Ta on koguni kahe põlvkonna näoks, kapteniks, kes on hiilgavaks eeskujuks nii väljakul kui sealt väljaspool. Oleme uhked, kuidas ta on enam kui kümne aasta jooksul meie klubi vorminud," sõnas Bayerni president Herbert Hainer.

Koos Neueriga nõustus järgmisel aastal klubis jätkama ka varuväravavaht Sven Ulreich. "Võtsin otsustamiseks aega ning olen nüüd väga rahul. Meil on kõik olemas, suudame selle meeskonnaga kõiki võita. Üritame väravavahtide osakonnas kokku hoida ning pidevalt taset tõsta, üksteist tagant utsitada," kommenteeris Neuer ise.

Neuer käis Saksamaa koondise eest väljakul 124 mängus ning krooniti 2014. aastal maailmameistriks. Koondisekarjääri lõpetas ta pärast tunamullust EM-i, aga viimasel nädalal on käinud jutud, et legendaarne väravavaht naaseb suviseks MM-finaalturniiriks Julian Nagelsmanni valikusse.