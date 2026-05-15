Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

Vegas Golden Knights alistas võõrsil Anaheim Ducksi 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) ja pääses Stanley karikavõistluste läänekonverentsi finaali.

Mitch Marner avas juba kohtumise 62. sekundil skoori, arvulisest vähemusest kasvatas külaliste edu Brett Howden ja arvulisest ülekaalust Shea Theodore.

Teisel kolmandikul vähendas Mikael Granlund kodumeeskonna kaotusseisu, aga Pavel Dorofejevi kaks tabamust viimasel perioodil tähendasid Las Vegase klubile kindlat võitu.

Mängudega neli-kaks läänekonverentsi finaali jõudnud Vegas Golden Knights läheb seal vastamisi Colorado Avalanche'iga, kes alistas Minnesota Wildi mängudega neli-üks.

Montreal Canadiens alistasid võõrsil Buffalo Sabresi 6:3 (2:3, 3:0, 1:0) ja asus idakonverentsi poolfinaalseeriat kolm-kaks juhtima. Värava ja kahe tulemusliku sööduga panustas Montreali tähtmängija Nick Suzuki.

Toimetaja: Siim Boikov

