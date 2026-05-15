PGA meistrivõistlused algasid tihedalt, McIlroy hädas

Profigolfi hooaja teisel suurturniiril ehk PGA meistrivõistlustel on seis avapäeval järel tihe: esimest kohta jagab seitse mängijat ja veel seitse mängijat jääb neist vaid ühe löögi kaugusele.

Tänavused PGA meistrivõistlused mängitakse Pennsylvania osariigis Aroniminki golfiklubis, mis viimati võõrustas suurturniiri enam kui 60 aastat tagasi. Päev pakkus pigem keerulisi olusid ja vaid 24 golfimängijat sai kirja tulemuse alla par'i.

Esimese päeva järel kuuluvad seitsmeliikmelisse liidergruppi Aldrich Potgieter (Lõuna-Aafrika), Stephan Jäger (Saksamaa), Min Woo Lee (Austraalia), Ryo Hisatsune (Jaapan), Martin Kaymer (Saksamaa), Scottie Scheffler (USA) ja Alex Smalley (USA).

Neist Scheffler võistleb tänavusel turniiril tiitlikaitsjana. Hetkel maailma edetabelit juhtiv ameeriklane sai viimase 11 augu jooksul kirja neli birdie't ja on suurturniiril avapäeval järel esimesel positsioonil esimest korda elus.

Vaid ühe löögi kaugusele jäävad veel Daniel Brown (Inglismaa), Sahith Theegala (USA), Max Greyserman (USA), Xander Schauffele (USA), Corey Conners (Kanada), Patrick Reed (USA) ja Shane Lowry (Iirimaa).

Hiljuti Mastersi meister Rory McIlroy oli aga hädas: põhjaiirlane lõpetas päeva nelja bogey'ga järjest, mis andis tulemuseks 74 lööki ehk hetkel ei mahu ta isegi saja parema hulka.