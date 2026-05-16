McIlroy tuli suurturniiril raskest seisust välja, Scheffler kõrges mängus

PGA meistrivõistluste keerulisel rajal lahutab 58 meest vaid kuus lööki ja seega on kõik lahtine. Kahe päeva järel on neli lööki alla par'iga esikohta jagamas Maverick McNealy ja Alex Smalley, neist esimene sai reedel kirja -3 ja teine -1.

Avapäeva 74 löögiga läbinud Rory McIlroy suutis reedel karmist algusest taastuda, lõi -3 ja jagab +1-ga 30. kohta. Kahele ameeriklasele järgnevad tabeli tipus -3 peal kuus meest, teiste seas reedel -5 kirja saanud Chris Gotterup, Lõuna-Aafrika noor golfar Aldrich Potgieter ning reedel kõik rajad par'iga läbinud sakslane Stephan Jäger.

"Pidin end turniirile tagasi mängima ja sain sellega hakkama. Kõik, kes pärast cut'i turniiri jätkavad, on mängus sees," tõdes McIlroy. "Laupäeval ja pühapäeval on ilmselt paremad tingimused, mis võimaldab teatud radadel olla agressiivsem. Pean draiveriga leidma õige tunnetuse, sest paljud eilsed bogey'd olid kehvade tiilöökide tulemuseks."

Maailma esinumber Scottie Scheffler, rootslane Ludvig Aberg, Cameron Young ja Justin Thomas jäävad liidritest maha kahe löögiga. Ekspertide ja kihlveokontorite arvates on tiitlikaitsja Scheffler jätkuvalt soosikuks.