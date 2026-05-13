CHI Pärnu toob kokku ratsasportlased üheksast riigist

Eeloleval nädalavahetusel saab Pärnus Maria talus avalöögi kuuendat korda peetav rahvusvaheline ratsaspordifestival CHI Pärnu, mis sisaldab MK-etappe kooli- ja takistussõidus, samuti rahvusvahelist rakendispordi- ja kolmevõistlust.

Läbi kolme nädala liikuva võistlustsükli avanädalavahetus on koolisõitjate päralt, kes muude võistlusklasside kõrval jagavad Kesk-Euroopa MK liiga punkte. MK võistlusklassiks olev muusikaline vabakava leiab aset pühapäeval, 17. mail.

Võistlusest võtavad osa Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome, Rootsi, Norra, Portugali ja India sportlased.

Teisel nädalal alustavad oma kahenädalast võistlusperioodi takistussõitjad, kelle MK-etapp leiab aset laupäeval, 30. mail. Kui MK-punkte koguvad takistussõitjad ühest võistlusklassist, siis maailma reitingusse Longines Ranking annab lisa 24. mail peetav 145 cm kõrguste takistustega grand prix. Samuti toimub teisel võistlusnädalal rahvusvaheline kolmevõistlus, mille kulminatsiooniks olev atraktiivne maastikukross on kavas laupäeval, 23. mail.

Kolmandal nädalal võtavad lisaks takistussõitjatele omavahel mõõtu rakendisportlased, kes võistlevad kolmel alal: koolisõidus, maratonis ja koonustes.

CHI Pärnu kohta leiab rohkem informatsiooni võistluse kodulehelt, tulemused on saadaval sündmuse veebikeskkonnas Equipe.