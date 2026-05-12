Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

Danila Jurov viis avakolmandikul kodumeeskonna juhtima, aga teisel perioodil Nazem Kadri viigistas. Mõlemad väravad visati arvulisest ülekaalust.

Viimasel perioodil viis Ross Colton algatuseks Colorado ette, aga Nico Sturmil õnnestus mõni aeg hiljem tabloole taas viigiseis seada.

Kohtumise saatus otsustati viimase kümne minuti jooksul. Kõigepealt viis Parker Kelly külalised taas juhtima ning viimasel minutil saadeti veel kaks litrit tühja puuri: autoriteks Nathan MacKinnon ja Brock Nelson.

NHL-i põhiturniiri võitnud Colorado asus seega seeriat kolm-üks juhtima ja on nüüd läänekonverentsi finaalist ühe võidu kaugusel. Teises läänekonverentsi seerias on Vegas Golden Knightsi ja Anaheim Ducksi vahel seis kaks-kaks.

Idas on üks finalist juba selgunud, sest Carolina Hurricanes alistas Philadelphia Flyersi mängudega neli-null ega ole tänavustel Stanley karikavõistlustel veel ainsatki kohtumist kaotanud. Teises paaris juhib Montreal Canadiens seeriat Buffalo Sabresi vastu kaks-üks.