Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha
Katrina Lehis saavutas Colombias Medellinis toimunud epeevehklemise GP-etapil pronksmedali, kui pidi poolfinaalis tunnistama ungarlanna Eszter Muhari paremust. Turniiri võitis itaallanna Alberta Santuccio.
Turniiril teise asetuse saanud Lehis alistas esimeses ringis kodupubliku ees vehelnud Carmen Andrea Correa Santa 15:8 ning teenis seejärel prantslanna Julia Caroni üle 15:11 võidu. Seejärel alistas maailma esinumber ukrainlanna Anna Maksõmenko 15:9 ning tagas koha veerandfinaalis.
31-aastase eestlanna hoogu ei peatanud ka Venezuela vehkleja Lizzie Asis, kelle Lehis alistas samuti tulemusega 15:9.
Tema teekond sai aga poolfinaalis lõpu, kui Pariisi olümpial pronksmedali võitnud Eszter Muhari teenis 15:11 võidu. Finaalis läks ungarlanna vastamisi itaallanna Alberta Santuccioga, kes võitis pingelise matši tulemusega 13:12. GP-etappidel pronksimatši ei peeta ehk Lehis jäi prantslanna Marie-Florence Candassamyga kolmandat kohta jagama.
Lehis on olnud viimase pooleteise kuu jooksul suurepärases vormis ning teenis märtsis Astana MK-etapil teise ja aprilli keskel Budapesti GP-etapil esikoha, astudes pjedestaalile ka Medellinis.
