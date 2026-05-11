Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

Turniiril teise asetuse saanud Lehis alistas esimeses ringis kodupubliku ees vehelnud Carmen Andrea Correa Santa 15:8 ning teenis seejärel prantslanna Julia Caroni üle 15:11 võidu. Seejärel alistas maailma esinumber ukrainlanna Anna Maksõmenko 15:9 ning tagas koha veerandfinaalis.

31-aastase eestlanna hoogu ei peatanud ka Venezuela vehkleja Lizzie Asis, kelle Lehis alistas samuti tulemusega 15:9.

Tema teekond sai aga poolfinaalis lõpu, kui Pariisi olümpial pronksmedali võitnud Eszter Muhari teenis 15:11 võidu. Finaalis läks ungarlanna vastamisi itaallanna Alberta Santuccioga, kes võitis pingelise matši tulemusega 13:12. GP-etappidel pronksimatši ei peeta ehk Lehis jäi prantslanna Marie-Florence Candassamyga kolmandat kohta jagama.

Lehis on olnud viimase pooleteise kuu jooksul suurepärases vormis ning teenis märtsis Astana MK-etapil teise ja aprilli keskel Budapesti GP-etapil esikoha, astudes pjedestaalile ka Medellinis.