Hurricanes teenis Philadelphia üle kolmanda järjestikuse võidu

Kahes esimeses kodumängus võidu teeninud Hurricanes läks Philadelphias toimunud kolmandas kohtumises avaperioodi lõpus Jordan Staali tabamusest juhtima, aga Trevor Zegras tõi kaks ja pool minutit pärast teise perioodi algust tabloole taas viigiseisu.

Otsustavale kolmandikule mindi siiski vastu Hurricanesi eduseisul, kui Jalen Chatfield tabamuseni jõudis. Kolmandal perioodil rebis aga Hurricanes venelase Andrei Svetšnikovi ja taanlase Nikolaj Ehlersi väravatega eest ning vormistas 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) võidu.

20 aastat tagasi Stanley karika pea kohale tõstnud Carolina juhib nelja võiduni peetavat seeriat kolm-null, neljas mäng toimub samuti Philadelphias.

Buffalo Sabres võitis teises idakonverentsi veerandfinaalis Montreal Candiensi vastu esimese mängu, läänes juhib Colorado Avalanche Minnesota Wildi üle kaks-null ning Vegas Golden Knights ja Anaheim Ducks on viigis üks-üks.