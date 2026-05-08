X!

Hurricanes teenis Philadelphia üle kolmanda järjestikuse võidu

Jäähoki
Carolina Hurricanes
Carolina Hurricanes Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliiga NHL-i Stanley karikavõistlustel saavutas läänekonverentsi kõige võidukam tiim Carolina Hurricanes veerandfinaalis Philadelphia Flyersi üle kolm-null võidu.

Kahes esimeses kodumängus võidu teeninud Hurricanes läks Philadelphias toimunud kolmandas kohtumises avaperioodi lõpus Jordan Staali tabamusest juhtima, aga Trevor Zegras tõi kaks ja pool minutit pärast teise perioodi algust tabloole taas viigiseisu.

Otsustavale kolmandikule mindi siiski vastu Hurricanesi eduseisul, kui Jalen Chatfield tabamuseni jõudis. Kolmandal perioodil rebis aga Hurricanes venelase Andrei Svetšnikovi ja taanlase Nikolaj Ehlersi väravatega eest ning vormistas 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) võidu.

20 aastat tagasi Stanley karika pea kohale tõstnud Carolina juhib nelja võiduni peetavat seeriat kolm-null, neljas mäng toimub samuti Philadelphias.

Buffalo Sabres võitis teises idakonverentsi veerandfinaalis Montreal Candiensi vastu esimese mängu, läänes juhib Colorado Avalanche Minnesota Wildi üle kaks-null ning Vegas Golden Knights ja Anaheim Ducks on viigis üks-üks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

13:31

Hurricanes teenis Philadelphia üle kolmanda järjestikuse võidu

07.05

Eesti hokikoondise taustajõud edu põhjustest: hea meeskonnahing ja professionaalsus

07.05

Üle pika aja teise ringi jõudnud Buffalo alustas võiduga

06.05

Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

06.05

Colorado Avalanche jätkab Stanley karikasarjas eksimatult

05.05

Skriko edust: kasvasime laagris meeskonnaks, kes võitles iga litri pärast

05.05

VIDEO | Eesti hokikoondis tähistas Hiinas rõõmsalt MM-turniiri võitu

05.05

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale

05.05

Hurricanes pani Flyersi teist korda paika

05.05

VIDEO | Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

04.05

Avalanche ja Wild alustasid teist ringi väravatesajuga

03.05

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis

03.05

U-18 vanuseklassi jäähoki maailmameistriks tuli Rootsi

03.05

Hurricanes alustas Stanley karikavõistluste veerandfinaali kindla võiduga

02.05

Rooba ja KooKoo võitsid finaalseeria avamängu

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

15:33

Lakers ei ole kohtunike tööga rahul: LeBroni vastu ei vilistata vigu ära

14:49

Vaidlus Reali mängijate vahel viis Valverde haiglasse

14:48

Kärt Pormeister: laps ei ole tõuhobune

14:06

Jõulumäel selguvad murdmaajooksu Eesti meistrid

12:39

Hussarid lähevad laupäeval Tartu maastikumaratonil tiitlit kaitsma

12:03

U-17 jalgpallineiud kaotasid sõprusturniiril Iisraeli eakaaslastele

11:41

Ingrid Neel pääses Floridas paarismängu finaali Uuendatud

11:27

Pikalt tiitlit oodanud Aston Villa saab Euroopa liigas võimaluse

10:50

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

10:21

Suppi sprintis end vihmasel Rahutuuri avaetapil esikümnesse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo