Taanlase väravad tasakaalustasid seisu idakonverentsi finaalis

Läänekonverentsi finaalis on Vegas Golden Knights võitnud põhiturniiri parima Colorado Avalanche'i vastu kaks esimest omavahelist kohtumist.

Seeria jätkub nüüd Kanadas, kus Montrealis minnakse vastamisi teisipäeval, 26. mail ja neljapäeval, 28. mail. Kindlasti tuleb vähemalt viiendaks mänguks tulla 30. maiks tagasi Raleigh'sse.

Ees ootas lisaaeg, kus lõplik sõna jäi siiski Carolinale. Otsustava värava viskas 3.29 pärast algust taas esimest hooaega klubis mängiv Ehlers. Resultatiivse söödu jagasid Mark Jankowski ja Jalen Chatfield.

Eric Robison viis kolmandal minutil Carolina juhtima, aga esimese kolmandiku keskel Josh Anderson (Montreal) viigistas. Teise perioodi lõpus aitas taanlase Nikolaj Ehlersi tabamus Carolina taas eduseisu, aga seitse minutit enne lõppu karistas Anderson kodumeeskonda taas.

Carolina Hurricanes alistas jäähoki Stanley karikavõistluste idakonverentsi finaalis kodus Montreal Canadiensi lisaajal 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) ja viigistas seeria üks-ühele.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: