Taanlase väravad tasakaalustasid seisu idakonverentsi finaalis
Carolina Hurricanes alistas jäähoki Stanley karikavõistluste idakonverentsi finaalis kodus Montreal Canadiensi lisaajal 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) ja viigistas seeria üks-ühele.
Eric Robison viis kolmandal minutil Carolina juhtima, aga esimese kolmandiku keskel Josh Anderson (Montreal) viigistas. Teise perioodi lõpus aitas taanlase Nikolaj Ehlersi tabamus Carolina taas eduseisu, aga seitse minutit enne lõppu karistas Anderson kodumeeskonda taas.
Ees ootas lisaaeg, kus lõplik sõna jäi siiski Carolinale. Otsustava värava viskas 3.29 pärast algust taas esimest hooaega klubis mängiv Ehlers. Resultatiivse söödu jagasid Mark Jankowski ja Jalen Chatfield.
Seeria jätkub nüüd Kanadas, kus Montrealis minnakse vastamisi teisipäeval, 26. mail ja neljapäeval, 28. mail. Kindlasti tuleb vähemalt viiendaks mänguks tulla 30. maiks tagasi Raleigh'sse.
Läänekonverentsi finaalis on Vegas Golden Knights võitnud põhiturniiri parima Colorado Avalanche'i vastu kaks esimest omavahelist kohtumist.
Toimetaja: Siim Boikov