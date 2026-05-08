Pikalt tiitlit oodanud Aston Villa saab Euroopa liigas võimaluse

Neljapäeva õhtul selgus jalgpalli Euroopa liiga finaali vastasseis, kui Aston Villa alistas kahe mängu kokkuvõttes Nottingham Foresti ja Freiburg oli parem Bragast.

Aston Villa sai võõrsil toimunud avamängus 0:1 kaotuse, aga viigistas kodupubliku ees 36. minutil Ollie Watkinsi tabamusest. Poolajapausiks oli koondskoor viigis, aga Villa näitas teisel poolajal võimu, kui Emiliano Buendia 58. minutil võõrustaja penaltipunktilt juhtima viis.

Seejärel pani võidule punkti kapten John McGinn, kes sai 77. minutil jala valgeks ning lõi kolm minutit hiljem veel ühe värava, vormistades Aston Villale suurepärase 4:0 võidu, mis viis nad Euroopa liiga finaali.

1874. aastal asutatud Inglismaa klubi võitis oma viimase tiitli eurosarjas 1982. aastal, kui Meistrite liiga finaalis alistati Müncheni Bayern. Peatreener Unai Emery jahib oma karjääri viiendat Euroopa liiga tiitlit, hispaanlane võidutses Sevilla peatreenerina kolm korda ning tuli Euroopa meistriks ka Villarrealiga.

Aston Villa vastaseks on Saksamaa klubi Freiburg, kes kaotas poolfinaali avamängu portugallaste Bragale 1:2, aga mängis koduses korduskohtumises alates kuuendast minutist arvulises ülekaalus. 19. minutil viigistas Lukas Kübler koondseisu ning Johan Manzambi tabamus 41. minutil viis Freiburgi juhtima. Kübler lõi 72. minutil veel ühe värava ja kuigi Braga jõudis Pau Victori 79. minuti tabamusest taas värava kaugusele, realiseeris Freiburg kahe mängu kokkuvõttes 4:3 võidu ja finaalikoha.

Nii Meistrite liigas, Euroopa liigas kui ka Konverentsiliigas mängib finaalis Inglismaa klubi. Crystal Palace kindlustas neljapäeva õhtul Konverentsiliigas Donetsi Šahtari üle koondskooriga 5:2 võidu, vastaseks on Strasbourgi tulemusega 2:0 alistanud Rayo Vallecano. Meistrite liiga finaalis kohtub Londoni Arsenal Pariisi Saint-Germainiga.