Jõesaare klubi sai Euroliiga meeskonnalt lüüa

Janari Jõesaar Autor/allikas: KK Bosna
Eesti korvpallur Janari Jõesaare klubi KK Bosna kaotas Aadria liiga veerandfinaali avamängu võõrsil Belgradi Partizanile 73:81 (18:13, 14:27, 15:23, 26:18).

Bosna alustas küll mängu 8:0 spurdiga ja oli esimesel veerandil korraks ka tosina punktiga ees, aga avapoolaja võitis juba Partizan 40:32. Teisel poolajal ei läinud Serbia klubi edu kordagi lootusetult suureks, aga Bosna löögiulatusse ka ei jõudnud.

Jõesaar mängis 14 minutit, viskas seitse punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/1), võttis kaks lauapalli ja tegi kaks viga. Meeskonna parim oli 11 punktiga Petar Kovacevic, Miralem Halilovici nimele jäi 14 lauapalli. Partizani paremad olid Duane Washington 18 ja Nick Calathes 16 silmaga.

Aadria liiga veerandfinaale mängitakse kahe võiduni ehk Bosna peab järgnevalt kindlasti kaotust vältima. Seeria teine kohtumine peetakse pühapäeval, 10. mail Bosna koduareenil Sarajevos.

Belgradi Partizan mängib Aadria liiga kõrval ka Euroliigas, kus põhiturniiril teeniti 16 võitu ja 22 kaotust, mis andis 20 meeskonna konkurentsis 15. kohale. Sõelmängudest jäi meeskond kindlalt eemale.

Toimetaja: Siim Boikov

