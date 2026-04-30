Atletico ja Arsenal tüürisid poolfinaali avapartii viiki

Declan Rice (Arsenal) ja Antoine Griezmann (Madridi Atletico)
Declan Rice (Arsenal) ja Antoine Griezmann (Madridi Atletico) Autor/allikas: SCANPIX / AP
Madridi Atletico ja Londoni Arsenal viigistasid jalgpalli Euroopa Meistrite liiga poolfinaali avamängus 1:1.

Esimese poolaja lõpul teenis Arsenali ründaja Viktor Gyökeres penalti ja selle ise ka realiseeris. Teisel poolajal mängis külaliste kaitsja Ben White aga palli oma karistusalas käega ja järgnes 11 meetri karistuslöök. Atletico ründaja Julian Alvarezi tugeva soorituse vastu oli Arsenali puurilukk David Raya võimetu ja tabloole ilmus viigiseis.

Mängu lõpus vilistas kohtunik Danny Makkelie veel kolmandagi penalti, aga pärast VAR-iga konsulteerimist otsustas sellest siiski loobuda, sest Arsenali vahetusmees Eberechi Eze kukkus pigem omal initsiatiivil, mitte David Hancko (Atletico) väiksest puutest.

Kui esimene poolaeg kuulus pigem Arsenalile, siis teist poolaega domineeris Atletico. Neil oli mitmeid häid võimalusi veel ja kokku tehti 13 pealelööki, millest kolm raamidesse. Antoine Griezmann (Atletico) kontrollis korra ka väravakonstruktsioonide tugevust.

Seeria kordusmäng peetakse teisipäeval, 5. mail Londonis. Päev hiljem kohtuvad Münchenis sealne Bayern ja Pariisi Saint-Germain. Esimese mängu võitis tiitlikaitsja PSG oma kodus suureskoorilise esitusega 5:4.

Toimetaja: Siim Boikov

premium liiga

jalgpalliuudised

29.04

Jalgpalli tekib kaks uut punase kaardi väärilist olukorda

29.04

Sporting alistas penaltiseerias tiitlikaitsja Flora ja jõudis poolfinaali

29.04

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

28.04

Igonen tassis ja Tõugjas hoidis meistrit pikalt kuival, aga kahe peale saadi üks punkt

28.04

Manchester United astus sammu Meistrite liiga suunas

27.04

Paide Linnameeskond loobub senisest peatreenerist, asemele tuleb Tarmo Kink

27.04

Tõsise põlvevigastuse saanud hollandlane ei saa MM-il koondist aidata

26.04

Täiskasvanud kipuvad unustama enda vastutust noortespordis

26.04

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks

29.04

Jalgpalli tekib kaks uut punase kaardi väärilist olukorda

29.04

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse Uuendatud

29.04

Legendaarsest Eesti laskjast ilmus raamat

29.04

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit Uuendatud

29.04

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

29.04

ETV spordisaade, 29. aprill

29.04

Snuukri MM-il langes tiitlikaitsja välja

29.04

Sinner jõuab stabiilsuse toel harvanähtavate saavutusteni

29.04

Andrei Ojamets jätkab Tartu Bigbanki peatreenerina

29.04

Tallinnas hakatakse selgitama Eesti paremaid bowling'u mängijaid

29.04

Sikk tuli triatlonist duatloniks muutunud karikaetapil 25. kohale

29.04

Neel alustas Floridas kindla võiduga

29.04

Jõesaare meeskond jõudis veerandfinaalist ühe võidu kaugusele

29.04

Romet Tsirna saavutas RallyX rallikrossisarja hooaja alguses võidu

29.04

Austria lipu alla kolinud Potapova tegi ajalugu

29.04

Jaan Ehlvest tuli koos USA-ga veteranide võistkondlikuks maailmameistriks

29.04

EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia talialade nimekirjad

29.04

Eesti kardisportlased saavutasid Leedus kolm esikohta

29.04

Jefimova võistleb taas pikas basseinis: ootan huviga, milleks olen võimeline

29.04

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

29.04

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit Uuendatud

29.04

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

29.04

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse Uuendatud

29.04

Kaldvee: kivide lihvimine viskab kõikidele tiimidele vimkad sisse

28.04

Kaldvee ja Lill kaotasid MM-il pärast head mängu algust Hiina paarile

29.04

Austria lipu alla kolinud Potapova tegi ajalugu

29.04

Jaan Ehlvest tuli koos USA-ga veteranide võistkondlikuks maailmameistriks

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust

