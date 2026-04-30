Atletico ja Arsenal tüürisid poolfinaali avapartii viiki

Esimese poolaja lõpul teenis Arsenali ründaja Viktor Gyökeres penalti ja selle ise ka realiseeris. Teisel poolajal mängis külaliste kaitsja Ben White aga palli oma karistusalas käega ja järgnes 11 meetri karistuslöök. Atletico ründaja Julian Alvarezi tugeva soorituse vastu oli Arsenali puurilukk David Raya võimetu ja tabloole ilmus viigiseis.

Mängu lõpus vilistas kohtunik Danny Makkelie veel kolmandagi penalti, aga pärast VAR-iga konsulteerimist otsustas sellest siiski loobuda, sest Arsenali vahetusmees Eberechi Eze kukkus pigem omal initsiatiivil, mitte David Hancko (Atletico) väiksest puutest.

Kui esimene poolaeg kuulus pigem Arsenalile, siis teist poolaega domineeris Atletico. Neil oli mitmeid häid võimalusi veel ja kokku tehti 13 pealelööki, millest kolm raamidesse. Antoine Griezmann (Atletico) kontrollis korra ka väravakonstruktsioonide tugevust.

Seeria kordusmäng peetakse teisipäeval, 5. mail Londonis. Päev hiljem kohtuvad Münchenis sealne Bayern ja Pariisi Saint-Germain. Esimese mängu võitis tiitlikaitsja PSG oma kodus suureskoorilise esitusega 5:4.