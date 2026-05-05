Snuukri maailmameistriks tuli hiinlane Wu Yize

Snuukri maailmameister Wu Yize. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sportimage
Snuukri maailmameistriks krooniti teist aastat järjest Hiina mängija, kui Wu Yize alistas esmaspäeva hilisõhtul lõppenud finaalis inglase Shaun Murphy 18:17.

22-aastane Wu läks Murphy vastu juhtima 3:0 ja asus pühapäeva õhtul peetud sessiooni lõpuks juhtima 10:7. Esmaspäeval jäi Wu 10:12 kaotusseisu, aga võitis seejärel neli frame'i järjest. Murphy viigistas seisu 14:14-le, ent Wu suutis 15:14 ette asuda ja seejärel võitsid mehed partiisid vaheldumisi. Otsustavas, 35. frame'is sai Wu kirja 85-punktilise seeria.

Wu sooritas kohtumise jooksul kaks enam kui sajapunktist seeriat ning lõi üle 60 punkti kõikides võidetud frame'ides. Temast sai 22 aasta ja 202 päeva vanusena läbi aegade teine noorim maailmameister.

"Olen seda hetke kaua oodanud," ütles Wu finaali järel. "Minu vanemad on tõelised meistrid. Sellest hetkest alates, kui otsustasin kooli pooleli jätta, on isa alati minu kõrval olnud. Ka ema on aastate jooksul palju läbi elanud. Nemad on minu jõuallikas," lisas ta.

"Hooaja alguses, kui alistasin Wu ühes suurepärases matšis, siis ütlesin, et temast saab ühel päeval maailmameister," sõnas neljandat korda MM-i finaalis kaotanud Murphy. "Mul on lihtsalt kahju, et see juhtus täna. Andsin endast parima ja tegin kõik, mida suutsin."

Wu kasseeris tiitlivõiduga 500 000 naelsterlingi (ca 580 000 eurot) suuruse auhinnaraha. Maailma edetabelis tõuseb ta neljandale kohale.

Toimetaja: Henrik Laever

