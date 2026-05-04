My Relander võidutses Hollandis, Kairit Kalbre tuli Jordaanias kolmandaks

My Relander ja Expert Autor/allikas: Celin Lannusalu
Eelmisel nädalal olid Eesti ratsasportlased rahvusvahelisel areenil võistlustules nii takistussõidus, kestvussõidus kui ka voltižeerimises.

Hollandis Deurnes oli takistussõidus võistlemas Grete Veske oma noore lootustandva hobusega Peyton VDH. Kolmapäeval võistlesid nad kuueaastaste hobuste 115 cm sõidus ja võitsid kolmanda koha. Reedel olid nad sama kõrgusega sõidus teisel kohal, vahendab Ratsaliit.ee.

Hollandis Ermelos tulid My Relanderil ja Expert kahe tärni 145 cm sõidus kaheksandaks. Pühapäeval olid nad kahe tärni 135 cm sõidus esimesed.

Lasteklassis võistlev Gerda Emilia Kiudma oli Poolasse Boguslawices reedel hobusel Diamor ühe tärni 120 cm sõidus kuuendal kohal.

Renek Rosenberg ja Ciorana TT saavutasid kahetärni 145 cm reitingusõidus (LR) kaheksanda koha. Urmas Raag ja Verdict olid samas sõidus kaheksa karistuspunktiga 21. kohal, Tiit Kivisild ja Contra TT kaheksa karistuspunktiga 23. kohal.

Laupäeval olid Gerda Emilia ja Diamor ühetärni 120 cm sõidus taas kuuendad. Juunior Carmen Triisa ja Hudson Hornet hüppasid end kahe tärni 135 cm puhtus-kiirus sõidus seitsmendaks.

Kahe tärni 140 cm puhtus-kiirus sõidus oli võistlustules mitmeid eestlaseid. Raag ja Blue Sky von Seeder tulid kaheksandaks, Kivisild ja Coco Bongo Beach üheksandaks, Raag ja Belizar Von Seeder kümnendaks.

Pühapäeval saavutasid Gerda Emilia ja Diamor ühe tärni 125 cm puhtus-kiirus sõidus kolmanda koha. Triisa ja Hudson Hornet olid kahe tärni 130 cm puhtus-kiirus sõidus viiendal kohal, Triisa oli samas sõidus hobusega Sigrid C seitsmendal kohal. Kahe tärni 140 cm puhtus-kiirus sõidus olid Kivisild ja Coco Bongo Beach kümnendal kohal.

Kahe tärni 145 cm reitingusõidu (LR) Grand Prix'l tulid Raag ja Verdict nelja karistuspunktiga 15. kohale, Raag ja Belizar von Seeder said nelja karistuspunktiga 19. koha. Ebbe-Liisa Sõnajalg ja Dianess von Seeder olid nelja karistuspunktiga 20. kohal.

Kolm Eesti naist käisid võistlemas Jordaanias Ammanis toimunud kestvusratsutamise võistlusel. Kairit Kalbre ja Jubran al Badiya tulid 160 km distantsil kolmandale kohale ja täitsid MM-i kvalifikatsiooni. Egle Kalev ja Ward Reema tulid samal distantsil kuuendale kohale ja ka nemad täitis MM-kvalifikatsiooni. Lilian Schönberg ja Raba'A Albadiya olid 100 km distantsil kaheksandad.

Voltižeerija Anna-Liisa Anson võitis Soomes Ypäjäs seeniorite klassis kolmanda koha.

Toimetaja: Siim Boikov

