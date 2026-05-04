Grabe pidi koduse turniiri finaalis tunnistama leedulase paremust

Veerandfinaalis sai Grabe jagu kaasmaalasest Oliver Rüügerist 9:5 ja poolfinaalis soomlasest Casper Matikainenist 11:5. Teises poolfinaalis jäi teine soomlane Petri Makkonen alla Labutisele 9:11.

Eesti esindajatest jõudis Grabe ja Rüügeri kõrval kaheksa parema hulka ka valitsev Eesti meister Mark Mägi, kes kaotas siis aga Makkonenile 3:9.

"Kui 2024. aasta Datel Tallinn Open võitja Yannick Pongers jääb esinelikust välja, siis näitab see vaid esineliku kõrget taset," sõnas võistluste korraldaja Kristjan Kuusik.

"Kolmandatele kohtadele tulnud Makkonen ja Matikainen on piljardimaailmas kõigile hästi teada. Matikaineni näol on tegemist eelmisel aastal Tallinnas peetud Euroopa meistrivõistluste 9-palli formaadi võitjaga."

"Võitja Pijus Labutise puhul saab täna rääkida piljardisportlasest, kes on hetkel piljardimaailma üks kuumemaid nimesid," jätkas Kuusik. "Nimelt on Leedu esindaja Labutis esimene Baltikumi piljardisportlane kes osalenud [2025. aastal] mainekal Mosconi Cupil ja selle ka võitnud."