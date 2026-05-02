X!

Shein sai Norras kolmanda kaotuse järjest

Jalgpall
Rocco Robert Shein.
Rocco Robert Shein. Autor/allikas: Fredrikstad Fotballklubb﻿/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Rocco Robert Sheini koduklubi Fredrikstad sai Norra kõrgliigas kolmanda kaotuse järjest, jäädes võõrsil 1:3 alla Brannile.

Brann asus kohtumist juba kuuendal minutil juhtima ja lisas teisel poolajal veel kaks väravat, kuni Fredrikstad lõi üheksandal üleminutil auvärava ja vormistas lõppseisu. Shein sai kirja täismängu, vahendab Soccernet.ee.

Fredrikstad on seitsme vooruga teeninud seitse punkti, aga viimasel ajal on vorm kehv, sest kolm mängu järjest on kaotatud. Lisaks on Fredrikstadile löödud 15 väravat, mis on liiga halvim näitaja. Sama palju väravaid on löödud ka Markus Soometsa koduklubile Startile, kes on kolme punktiga punane latern.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

02.05

Shein sai Norras kolmanda kaotuse järjest

02.05

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga Uuendatud

02.05

Ipswich Town tõusis tagasi Inglismaa kõrgliigasse

02.05

Pärnu Vapruse kapten läheb lõikusele

01.05

Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Kink kaotas debüüdil Paide treenerina

01.05

Premium liiga avaring tõi staadionitele mullusest rohkem pealtvaatajaid

30.04

Flora lõpetas tiheda aprilli magusa revanšiga

30.04

Tallinna FC Bunker Partner kaitses tiitlit

30.04

Man Unitedi endine kapten riputab putsad varna

30.04

Naiste karikafinaal võib tuua Saku ja Paide vastasseisu

sport.err.ee uudised

02.05

Shein sai Norras kolmanda kaotuse järjest

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

Kaare: me ei näinud Kaldvee ja Lille täit potentsiaali

02.05

Serviti astus esimese sammu meistritiitli suunas

02.05

ETV spordisaade, 2. mai

02.05

Murphy jõudis MM-tiitlist võidu kaugusele

02.05

Miami GP sprindisõitu valitsesid McLarenid

02.05

Kostjuk teenis karjääri esimese WTA 1000 turniirivõidu

02.05

Rooba ja KooKoo võitsid finaalseeria avamängu

02.05

Lucas Orav edestas Tallinna lauluväljakul Robert Virvest

02.05

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga Uuendatud

02.05

Georg Lurichi 150. juubeli jooksu võitsid Rico Kruus ja Kirke Külmhallik

02.05

Ipswich Town tõusis tagasi Inglismaa kõrgliigasse

02.05

Janika Lõiv avas Norras võiduarve

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

02.05

Segapaaride MM-i võitis Austraalia Uuendatud

02.05

Pärnu Vapruse kapten läheb lõikusele

02.05

Eesti pararatturid suutsid end MK-etapil Belgias hästi realiseerida

02.05

Ingrid Neeli jaoks katkes Florida turniir poolfinaalis

02.05

Snuukri MM-il mängiti rekordiline partii

loetumad

02.05

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed Uuendatud

02.05

Segapaaride MM-i võitis Austraalia Uuendatud

02.05

Suri auto- ja paraspordi suurkuju Alex Zanardi

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

02.05

Snuukri MM-il mängiti rekordiline partii

02.05

Jefimova võitis USA-s olümpiapronksi ees, aga jääb Eesti edetabelis teiseks Uuendatud

01.05

Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Kink kaotas debüüdil Paide treenerina

02.05

LeBron James tüüris LA Lakersi järgmisesse ringi

02.05

Eesti hokinoored lõpetasid MM-turniiri kenal noodil

01.05

Aasia edukaim meestennisist pakib reketid lõplikult kokku

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo