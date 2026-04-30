Eesti hokinoored avasid kodusel MM-il võiduarve

Ruslan Heitkov viis Eesti koondise avakolmandikul arvulisest ülekaalust juhtima, aga viimast perioodi alustati siiski prantslaste 2:1 eduseisul.

13 minutit enne lõppu realiseeris arvulise ülekaalu ka Aleksander Maslov ja kuna normaalaja rohkem skoori ei tehtud, siis tähendas see lisaaega, kus jäid samuti väravad viskamata.

Kohtumise jooksul sooritas Prantsusmaa Tondiraba jäähallis rohkem pealeviskeid: vastavalt 39 ja 25.

Karistusvisete seeriast tabasid kolm esimest viskajat ja Eesti asus 2:1 juhtima ning kolm järgmist eksisid. Siis oli jälle mõlemalt poolt üks mees täpne.

Viienda viskajana läks üritama Aleksander Kudeviita ja õnnestumise korral tähendanuks see Eesti võitu, kuid väravat ei tulnud. Järgnevalt eksis aga ka Prantsusmaa viimane proovija, mis tõi Eestile karistuvisete seerias ja ka kokkuvõttes 3:2 võidu.

Turniiri kolme kaotusega alustanud Eesti jaoks oli tegemist esimese võiduga: varasemalt jäädi alla Lõuna-Koreale 2:4, Leedule 2:5 ja Austriale 4:7.

Turniir lõpetatakse reedel mängus Itaalia vastu. Hetkel on Itaalial viis ja Eestil kaks punkti. Nende vahele mahub nelja punktiga veel Lõuna-Korea, kes asub vastamisi Prantsusmaaga. Turniiritabeli viimane kukub järgmiseks korraks teise divisjoni A-gruppi.