Jalgpalliliit valis aasta parimateks Pärnu ja Narva staadioni

Pärnu rannastaadion Autor/allikas: Pärnu Rannastaadion
Eesti Jalgpalli Liit valis 2025. aasta parimaks naturaalmuruga staadioniks Pärnu Rannastaadioni ning parimaks kunstmurukattega väljakuks Narva Kalev-Fama staadioni.

2016. aastal renoveeritud Pärnu Rannastaadion on koduväljakuks Pärnu JK Vaprusele. Viimati pälvis staadion sama tunnustuse 2022. aastal, tänavu anti tiitel Rannastaadionile kolmandat korda. Suve jooksul toimuvad seal lisaks liigamängudele ka nii meeste kui naiste koondise kohtumised.

Narva Kalev-Fama staadionil uuendati kunstmurukate 2025. aasta mais, kui väljakule paigaldati FIFA Quality Pro standardile vastav kate. Staadion on koduväljakuks A. Le Coq Premium liigas mängivale JK Narva Transile.

Pärnu Rannastaadionile anti tunnustus üle aprilli alguses Pärnu Linnavalitsuses toimunud infrastruktuuriteemalisel kohtumisel. Narva Kalev-Fama staadion saab auhinna kätte 1. mail enne A. Le Coq Premium liiga kohtumist, kus vastamisi lähevad JK Narva Trans ja Nõmme Kalju FC.

Parimad staadionid selgitatakse välja A. Le Coq Premium Liiga, Esiliiga ja Esiliiga B võistlustasandil mängivate klubide koduväljakute vahel. Jalgpalliliidu staadionite komisjon on välja töötanud kriteeriumid, mille põhjal erinevaid väljakuid jälgitakse ning hooaja jooksul hindavad mängu inspektorid koostöös kohtunikega, kuidas staadionid antud punktidele vastavad. Hindeid jagatakse viiepallisüsteemis.

EJL jalgpallikompleksi alla kuuluvad väljakud hindamisel ei osalenud.

Varasemad võitjad:

2024 – Paide linnastaadion, Kiviõli Arena
2023 – Kadrioru staadion, Holm Jalgpallipark
2022 – Pärnu rannastaadion, Kohtla-Järve kunstmurustaadion
2021 – Vändra murustaadion, Kohtla-Järve kunstmurustaadion
2020 – Pärnu rannastaadion, Võru kunstmurustaadion
2019 – Kadrioru staadion, Nike Arena Elva
2018 – Kadrioru staadion, Vändra kunstmurustaadion
2017 – Kuressaare linnastaadion, Sepa jalgpallikeskuse kunstmurustaadion
2016 – Kadrioru staadion, Tartu Annelinna kunstmurustaadion

Toimetaja: Anders Nõmm

