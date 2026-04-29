Sikk tuli triatlonist duatloniks muutunud karikaetapil 25. kohale

Triatlon
Eesti triatleedid Hispaanias
Eesti triatleedid Hispaanias Autor/allikas: Triatlon.ee
Triatlon

Hispaanias Torremolisel peetud triatloni Euroopa karikaetapil tuli võistlejatel veereostuse tõttu võistelda duatloniformaadis.

Eestlastest saavutas Johannes Sikk 25. (50.15), Armin Angerjärv 55. (53.14) ja Robin Randoja 63. koha (55.01). Sikk jäi tulemusega rahule, kuigi võistlus kujunes tavapärasest erinevaks. "Hea meel, et hooaeg on alanud stabiilselt heade võistlustega," ütles ta Triatlon.ee vahendusel.

"Seekordne võistlus oli teistmoodi, kuna triatlon muudeti duatloniks ja tuli välja, et sellisel tasemel on see isegi raskem kui triatlon."

Esimeses jooksus pandi Siku sõnul korralik tempo peale ja ta üritas esimesest grupist kinni hoida rattasõidu jaoks. "Sain sellega hakkama. Esimesel rattaringil oli veel omajagu tagaajamist, aga edasi tundsin ennast grupis juba üpris kindlalt."

Teise jooksu alguses hoidis Sikk veidi liiga tagasi, kuna esimese jooksu tempo oli ta korralikult ära hirmutanud. "Tegelikult oli tunne hea ja jooksin pigem tõusvas joones. Lõpuga püüdsin veel mitu eest kinni. Kokkuvõttes võib rahule jääda."

Angerjärv tundis end võrreldes eelmise võistlusega vaimselt paremini valmis, kuid füüsiliselt osutus päev raskeks. "Seekord olin võistluseks kindlasti rohkem valmis ja tundsin end vaimselt paremini. Paraku kujunes võistlus teistsuguseks," tunnistas Angerjärv.

Juba esimene jooks oli väga raske ning ta suutis vaevu grupi lõpus püsida. "Ratta esimesed kaks-kolm kilomeetrit olin täiesti piiri peal. Olin viie-kuue ratturiga grupis ja üritasime püüda esimisi, kuid ma olin sellest jooksust juba päris punases."

Mõne kilomeetri järel ei suutnud Angerjärv enam grupist kinni hoida ja liitus tagumise grupiga. Viimane jooks osutus samuti keeruliseks. "Esimene ring oli veel talutav, kuid teine juba märksa raskem. Kolmandal ringil tekkisid mul kõhuprobleemid, kuigi lõpu poole läks enesetunne pisut paremaks," kirjeldas Angerjärv.

Lisaks sai ta kümnesekundilise karistuse, mis tema arvates tuli sellest, et kellegi teise jalanõud olid vahetusalas tema kohal.

Kaksikvõidu võtsid prantslased Louis Vitiello (49.00) ja Tristan Douche (49.01), kolmandaks tuli sakslane Jaspar Ortfeld (4.03). Naiste esikolmiku moodustasid Ambre Grasset (Prantsusmaa; 55.00), Carina Reicht (Austria; 55.01) ja Anouk Danna (Šveits; 55.09).

Juunioride karikaetapi stardis oli Minna Li Mäesepp, kes oli võistluse noorim osaleja, kuid kahjuks ei finišeerinud. Tüdrukutest jäid esikohta jagama prantslanna Rosalie Gallant ja hispaanlanna Candela Sanchez Touza, poistest tuli esimeseks hispaanlane Xavi Cabanilles Ano.

Toimetaja: Siim Boikov

