Kristin Lätt tüürib kodusel turniiril Euroopa koondist

Vaid kaks päeva enne PDGA suure slämmi turniiri algust toimuv Presidents Cup avab festivalinädala uue formaadi ja suuremate, sooliselt tasakaalus võistkondadega. Sel aastal laieneb võistlus kolmele üheksa korviga ringile, mis kõik peetakse ühe päeva jooksul. Igas tiimis on 14 mängijat, neist seitse mees- ja seitse naismängijat. Toimuvad nii üks-ühele mängud, segapaarismängud kui ka löögimängud. Värskete formaadimuudatustega soovivad ürituse korraldajad tuua võistlusesse sisse rohkem strateegilisi otsuseid ja vaatemängulisust.

Kui varasematel Presidents Cupidel võis võistkondade koosseisudest leida alati rohkem meesmängijaid, siis sel korral jagunevad mängijad võrdselt. Ka võistkondade kapteniteks tõelised discgolfimaailma naislegendid, kahekordsed maailmameistrid Kristin Lätt ja Catrina Allen.

"On suur au olla nimetatud Euroopa tiimi kapteniks. See, et mul on see võimalus kodumaal Eestis, teeb selle veelgi erilisemaks. Minu suurim lootus on, et iga mängija suudab olla kohal, nautida hetke ja tõeliselt lõbutseda rajal. Usun, et kui mängijad tunnevad end vabalt, enesekindlalt ja kogemusega ühendatuna, toovad nad endas välja parima. Kui suudame seda võistkonnana saavutada, võime olla uhked," ütles Lätt.

USA tiimi kaptenina juhtiv Catrina Allen on samuti põnevil, et saab astuda uude rolli võistlusel, mida ta väga hästi tunneb. "Mul on suur kirg treenimise vastu ja ma armastan aidata mängijatel näha oma tugevaid külgi ja tõelist potentsiaali! Mul on selle võistlusega pikaajaline ajalugu. Olen aastate jooksul osalenud kuuel Presidents Cupil ja alati väljunud võistjana. Seega, olen põnevil ja tunnen au, et mul on võimalus vahetada rolli ja juhtida seekord USA võistkonda kaptenina!"

Ürituse ühe peakorraldaja Matthias Vutti sõnul on see suur au, et Presidents Cupi toimumiskohaks valiti Tallinn ja Euroopa Discgolfi Festival. "Kes on viimaste aastate koduste discgolfi suurturniiridega kursis, teavad, et üritame igal aastal rahvale midagi uut ja huvitavat pakkuda. Kui viimasel kahel aastal oli selleks võistluseks discgolfi superstaaride väljakutse, siis sel korral saame näha Euroopa ja USA tiimide mõõduvõttu. Lisaks astuvad õhtuses vööndis lavale räpparid Clicherik & Mäx. Tuleb kindlasti meeleolukas õhtu!" kommenteeris Vutt.

Presidents Cup leiab aset teisipäeval, 16. juunil, Tallinna Lauluväljakul. PDGA suure slämmi turniir järgneb 18.–21. juunini, mõlemad üritused toimuvad Euroopa Discgolfi Festivali raames.