Rooba klubi pääses Soome meistrivõistluste finaali

KooKoo jäi esimesel kolmandikul kaotusseisu, kuid pääses teisel 2:1 juhtima. Siiski suutsid vastased veel enne perioodi lõppu viigistada ja kolmas kolmandik lahendust ei toonud.

Lisaaega oli mängitud neli minutit ja 4.56 sekundit, misjärel realiseeris Oskari Luoto kaaslaste Joseph Bergeri ja Otto Paajaneni söödud otsustavaks võiduväravaks.

KooKoo võitis seeria neli-kaks. Kõigepealt võideti kaks esimest mängu, seejärel kaotati kaks järgmist ja võideti ka viimased kaks.

Rooba tegi kõik mängud KooKoo rivistuses kaasa ja viskas seeria viiendas kohtumises ka ühe värava. Kuue mängu peale oli tema pluss-miinus skoor aga miinus kaks.

Finaalseerias kohtuvad seega kaks põhiturniiri parimat meeskonda, sest kui KooKoo lõpetas teisena, siis paar punkti enam teeninud Tampere Tappara oli parim. Mõlemad omavahelised mängud kuulusid aga Kouvola klubile.

Seeria esimene mäng toimub laupäeval, 2. mail Tamperes.