Rebasesabad tegid Eesti meistrivõistlustel kuldse duubli

Maailma mõistes toimetab Eesti rühmvõimlemine praegu tunduvalt kõrgemas konkurentsis kui meie iluvõimlejad. Mullusel EM-il meistriklassis viienda ja MM-il kuuenda koha teeninud Rütmika klubi rühm Rebasesabad tõestas Eesti meistrivõistlustel oma taset. Kahe katse summas edestati lähimat konkurenti peaaegu viie punktiga. Meistriklassis võistlevad Rebasesabad teist hooaega.

"Meie ala spetsiifika on see, et me ei ole üksi platsil. Sinu ümber on kuus peegelpilti ja pead nendega koos ühise kehakeele leidma. See ongi see aasta rohkem tulnud võrreldes eelmise hooajaga," ütles treener Liisel Perlin.

Võimleja Mona Maasikas ütles ERR-ile, et Vene võimlejate naasmine võistlustulle on konkurentsi tihedamaks teinud. "Ma ei ütleks, et eelmine aasta jäi midagi puudu. Kuna konkurents on nüüd venelaste võistlustele tulekuga tihedamaks läinud, on medalile tulemine väga keeruline. Oleme arutanud treeneritega, mis aitaks meil platsil paremat sooritust teha," sõnas ta.

Vaadates tiitlivõistluste poole, siis nii Euroopa kui maailmameistrivõistlustel heideldakse medalite eest samade rühmadega. "Ka Jaapan on järgmisel MK-etapil kohal, rühmi kellega konkureerida on. Järgmisel MK-etapil ongi 30 tugevat rühma, eks ole näha," ütles treener Perlin.

Eesti Võimlemisliidu rühmvõimlemise toimkonna juht Pille-Riin Paas loodab maailmameistrivõistlustel riiklikus arvestuses kõrgetele kohtadele. "Ka teised rühmad on võrreldes eelmise hooajaga märgatava arengu teinud, selle üle on meil väga hea meel. Maailmameistrivõistlustel on meil võimalik püüda ka riiklikus arvestuses medalit, see on hästi oluline, et ka teised rühmad näitaks stabiilseid katseid," rääkis ta.

Iluvõimlemises jagati pühapäeval medaleid üksikharjutustes. Neljast kullast kaks võitis Elys Kretelle Kukk, kes oli mitmevõistluses jäänud neljandaks.