Eesti U-18 hokikoondis alustas kodust MM-i kaotusega

Autor/allikas: Brit Maria Tael
Eesti U-18 vanuseklassi jäähokikoondis pidi IIHF 1. divisjoni B-grupi maailmameistrivõistluste avamängus tunnistama Lõuna-Korea 4:2 paremust.

Kohtumise esimene kolmandik väravaid ei toonud, kuid teise kolmandiku keskel asus mängu juhtima Korea koondis. Eesti suutis vastata neli minutit hiljem, kui täpne oli Arseni Koltsov. Ent vaid 16 sekundit enne teise kolmandiku lõppu läks Korea uuesti juhtima ning vaheajale mindi nende 2:1 eduseisul.

Kolmanda kolmandiku alguses kasvatas Korea eduseisu juba kaheväravaliseks. Eesti ei andnud siiski alla ning vähendas kaks minutit hiljem vahe taas üheväravaliseks. Lõppsõna jäi aga Koreale, kes vormistas kohtumise lõppseisu 4:2 mängu 49. minutil. 

Pealevisete arvestuses jäi Eesti peale 28:22.Eesti koondise parimaks mängijaks valiti avavärava visanud Arseni Koltsov. Teistes laupäevastes mängudes alistas Austria 4:1 Itaalia ning Leedu oli 3:2 parem Prantsusmaast. 

Eesti jätkab turniiri juba pühapäeval, kui kell 16 minnakse vastamisi Leedu koondisega.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo