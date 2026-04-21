Balti riigid liikusid naiste maailma edetabelis järjestikustele kohtadele

Teisipäeval avaldatud värskes FIFA maailma naiste koondiste edetabelis paiknevad kõik Balti riigid järjestikustel kohtadel. Laupäevases MM-valikmängus Leedut 2:1 võitnud Eesti jätkab siiski täpselt Leedu seljataga.

Kõik Baltimaad parandasid eelmise, detsembrikuise tabeliga võrreldes oma positsiooni. Leedu asub nüüd 101. (tõusis kahe koha võrra), Eesti 102. (+2) ja Läti 103. (+4) kohal, vahendab Soccernet.ee.

Naiste maailma edetabeli esikümne moodustavad paremusjärjekorras Hispaania (0), USA (0), Inglismaa (+1), Saksamaa (-1), Jaapan (+3), Brasiilia (0), Prantsusmaa (0), Rootsi (-3), Kanada (+1) ja Holland (+1).

Eesti ja Leedu valikgrupikaaslastest paikneb Bosnia ja Hertsegoviina 67. (-4) ning Liechtenstein 190. (+1) kohal.

Eesti aegade parim on olnud 71. (aastal 2013) ja halvim 111. (aastal 2022) positsioon.