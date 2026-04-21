Hurricanes alistas teisel lisaajal Senatorsi, Oilers sai Ducksi üle võidu

Carolina Hurricanes Jordan Martinooki võiduväravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähokiliigas NHL jätkati Stanley karikavõistlustega, kui öösel vastu teisipäeva peeti kokku neli kohtumist. Carolina Hurricanes ja Philadelphia Flyers läksid avaringi seeriat juhtima kaks-null, Dallas Stars ja Minnesota Wild jätkavad viigiseisul.

Avamängus 2:0 võidu pälvinud Hurricanes läks teises kodumängus Ottawa Senatorsi vastu juhtima seitsmendal minutil ning edu kahekordistus teise kolmandiku kaheksandal minutil, aga külalised vastasid kahe väravaga ja otsustavale perioodile mindi viigiseisul.

Seal enam väravalisa ei sündinud ning kohtumine läks lisaajale, kus Jordan Martinook karistusviskel eksis. Tegemist oli Stanley karikavõistluste ajaloo viienda mängu karistusviskega lisaajal. Võitja selgitamiseks läks ka teist lisaaega, kus Martinook oma patu lunastas ja 34. minutil võiduvärava viskas, vormistades sellega Hurricanesile 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) võidu.

Kaks-null eduga jätkab ka Philadelphia Flyers, kes alistas teist mängu järjest võõrsil Pittsburgh Penguinsi, visates võõrustaja väravasse kolm vastuseta litrit. Läänekonverentsis jätkavad Dallas Stars ja Minnesota Wild viigiseisul, kui Stars teises kohtumises kodupubliku ees 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) võidu teenis.

Edmonton Oilers ja Anaheim Ducks pidasid oma avaringi seeria esimese kohtumise, milles võõrustaja Oilers viskas avaperioodi lõpus kaks kiiret väravat, aga pidi teisel kolmandikul oma väravast kolm litrit ära tooma. Jason Dickinson üheksa minutit enne mängu lõppu tabloole viigi ning otsustav tabamus tuli soomlase Kasperi Kapaneni kepilt, kes vormistas Edmontonile 4:3 (2:0, 0:3, 2:0) võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

