Komissarov skooris Leedus ühe puutega väljastpoolt karistusala

Komissarov sai oma hooaja esimese tabamuse kirja Kretinga Minija 4:0 võidumängus Kaunase Žalgirise duubelmeeskonna vastu. Ta oli täpne 43. minutil, kui talle söödeti pall otse nurgalöögist, vahendab Soccernet.ee.

Komissarovi koduklubi Minija hoiab Leedu esiliigas täiseduga liidrikohta, olles võitnud seni kõik viis mängu.