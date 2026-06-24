Komissarov säras Leedus järjekordse väravaga, Minija pääses finaali

Komissarovi värav sündis juba enne viie minuti täitumist, kui poolkaitsja lülitus rünnakule, sai karistusalas palli ja saatis selle tugeva löögiga võrku. Teise poolaja alguses kahekordistas Minija edu Deividas Pipiras ning ehkki kuus minutit hiljem lõi Panevežys penaltist ühe värava tagasi, suutis kodumeeskond nappi edu lõpuni hoida, vahendab Soccernet.ee.

Panevežys lõpetas kohtumise kümnekesi, sest kogenud poolkaitsja Ernestas Veliulis kaotas närvid ja kostitas vastast rusikahoobiga.

26-aastane Komissarov, kes jõudis Eestis mängida Legioni, Flora, Kuressaare, Viljandi Tuleviku ja Nõmme Kalju särgis ning veetis mulluse hooaja Leedu kõrgliigas Šiauliai ridades, teinud Minija eest skoori kõigis senises neljas karikavõistluste kohtumises. Esiliiga tabelis hoiab 14 mängust 12 võitnud, ühe viigistanud ja vaid korra kaotanud Minija praegu esikohta, mis viiks nad hooaja lõppedes otse kõrgliigasse. Lähim jälitaja Babrungas on siiski vaid kahe punkti kaugusel ja lisaks ka ühe mängu vähem pidanud.

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