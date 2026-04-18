Kaljulaid piirdus judo EM-il ühe matšiga, ainsana teenis võidu Dikajev

Klen Kristofer Kaljulaid (sinises) Autor/allikas: IJF.org
Eesti judoka Klen Kristofer Kaljulaid pidi Tbilisis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel tunnistama avaringis Moldova maadleja paremust. Saad Dikajev avas eestlaste võiduarve.

-90 kg kaaluklassis võistlev Kaljulaid kohtus avaringis Mihail Latiseviga, kes lõpetas eestlase turniiri. Järgmises ringis alistas 22-aastane moldovalane veel tšehhi David Klammerti, aga langes ka ise järgmises ringis konkurentsist.

Saad Dikajev avas laupäeval -81 kg kaaluklassis Eesti võiduarve, kui alistas avaringis albaanlase Indrit Cullhaji. Teises ringis läks ta vastamisi ungarlase Benedek Tothiga, kes teenis Dikajevi üle aga võidu.

Matheas Trilljärv alustas -73 kg turniiri teisest ringist, aga pidi seal tunnistama prantslase Dayyan Boulemtafese paremust. Prantslane pääses veel C-grupi finaali, kus jäi aga alla Hidayat Heydarovile. Merit Tarkus läks -57 kg kaaluklassi turniiri teises ringis vastamisi lätlanna Anastasija Sokirjanskaga, kuid lõunanaaber teenis võidu.

Eestit esindab EM-il kokku üheksa judokat, neist neli lähevad matile pühapäeval. Kadettide MM-il hõbeda ja U-23 EM-il pronksi võitnud Marek-Adrian Mäsak ja Karl Tani Priilinn-Türk maadlevad +100 kg turniiril, Jakob Vares -100 kg turniiril ning mullune juunioride EM-pronks Emma-Melis Aktas +78 kg klassis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

