Lampard aitas Coventry 25 aastat kestnud ootuse järel taas kõrgliigasse

Frank Lampard
Frank Lampard Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli esiliigas tagas esimese meeskonnana järgmiseks hooajaks koha Premier League'is Coventry City.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas viimati hooajal 2000/01 mänginud Coventry City on tänavu endise Inglismaa koondislase Frank Lampardi juhendamisel näidanud selget üleolekut ning tagas tõusu reedel Blacburn Roversi vastu saadud 1:1 viigiga.

43 mänguga on Coventry kogunud 86 punkti, 41 mängu pidanud Ipswichil on koos 75 ning Millwallil ja Southamptonil (mõlemad 42 mängu) vastavalt 73 ja 72 punkti. Coventry on sel hooajal esiliigas löönud 85 väravat, selles arvestuses on teisel kohal Southampton 73 tabamusega.

Inglismaa koondist 106 mängus esindanud Lampard sai Coventry juhendajaks 2024. aasta novembris ning play-off'i jõudis meeskond tema käe all juba eelmisel kevadel, aga siis jäädi poolfinaalis dramaatilisel moel alla Sunderlandile, kes lõi võiduvärava lisaaja üleminutitel.

BBC kirjutab, et Lampardi staatus on klubil aidanud palgata mängijaid, kellel oli suvel ka prestiižsemaid kosilasi; Inglismaa meedia sõnul hindavad klubi pallurid endist Chelsea kaptenit riietusruumis kõrgelt ning Lampardi kogemus kõrgeimal tasemel mängimisest ongi see, mis võimaldas Coventryl üle kõrgliiga läve astuda.

"Tagada tõus automaatselt kolm vooru enne lõppu ja meeskonnana, kes ei saanud eelmisel aastal kõrgliigast välja langemise eest abirahasid... poisid said hakkama millegi erilise, millegi unikaalsega," sõnas Lampard reedel. "Olen enda ja oma abiliste üle uhke. Oleme sellesse kohta armunud ja see saavutus on võrreldav kõigega, mida oma karjääri jooksul tegin. On väga uhke olla selle klubi peatreener," lisas ta.

Coventry mängis vahemikus 1967-2001 stabiilselt Inglismaa kõrgliigas, kuigi viimase kümne aasta jooksul ei jõutud kordagi esikümnesse ning mitmel korral pääses meeskond napilt väljalangemisest. Viimastel neil hooaegadel olid Coventry tuntumateks mängijateks Gary McAllister, Magnus Hedman ja Dion Dublin, klubi akadeemiast on võrsunud näiteks James Maddison ja Daniel Sturridge ning vahemikus 2021-23 kogus tiimis kuulsust Rootsi koondise staar Viktor Gyökeres.

Toimetaja: Anders Nõmm

Lampard aitas Coventry 25 aastat kestnud ootuse järel taas kõrgliigasse

Lampard aitas Coventry 25 aastat kestnud ootuse järel taas kõrgliigasse

