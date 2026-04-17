Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

Riku Miura ja Ryuichi Kihara
Tänavu Milano Cortina olümpiamängudel paarissõidus kuldmedali võitnud Jaapani iluuisutajad Riku Miura ja Ryuichi Kihara otsustasid tippspordiga lõpparve teha.

24-aastane Miura ja 33-aastane Kihara hakkasid koos uisutama 2019. aastal. Milano Cortina olümpial olid nad lühikavas ootamatu eksimuse tõttu alles viiendad, aga esitasid seejärel veatu vabakava, mille eest teenisid maailmarekordilise skoori ja võitsid kokkuvõttes 231,24 punktiga kindlalt kuldmedali, mis on Jaapani kõigi aegade esimene olümpiakuld paarissõidus.

Selle kullaga saavutasid Miura ja Kihara kuldse suure slämmi, mis tähendab, et nad on karjääri jooksul võitnud olümpiakulla, MM-kulla, GP-finaali ning nelja kontinendi meistrivõistluste (eurooplaste puhul EM-i) kulla. Paarissõidus on sellega hakkama saanud vaid kaheksa paari, Jaapani uisutajatest oli seda varem suutnud üksnes Yuzuru Hanyu.

Lisaks paarissõidu olümpiakullale on Miura ja Kihara auhinnakapis ka kaks olümpiahõbedat 2022. ja 2026. aasta võistkonnavõistlustelt, kaks MM-kulda ja kaks MM-hõbedat, kolm kuldmedalit nelja kontinendi meistrivõistlustelt ning kaks esikohta GP-finaaletapilt.

"Oleme uhked kõige üle, mida oleme kogenud ning tunneme, et oleme sel teekonnal palju saavutanud," kirjutas paar Instagramis avaldatud ühises postituses. "Võtame nüüd mõlemad vastu uusi väljakutseid, et saaksime Jaapani paarissõitjatele laiemat tunnustust tuua."

Alles mõned päevad tagasi teatas neljakordne olümpiahõbe ja neljakordne MM-hõbe, Jaapani meeste üksiksõidu viimaste aastate täht Yuma Kagiyama, et jätab järgmise hooaja vahele, et keha ja vaimu puhata.

Toimetaja: Maarja Värv

