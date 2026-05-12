Kanada tiitlilootus lasub Celebrini õlul

Kui Milano Cortina taliolümpial täitis peatreeneri kohustusi Jon Cooper, siis MM-il on selles rollis muidu abitreenerina tegutsev Misha Donskov. 23 nimekirja pääsenud mehest 12 on varem rahvuskoondist MM-il esindanud ja neist kaks – John Tavares ja Macklin Celebrini – on mänginud taliolümpial.

Celebrini õlgadel lasub Kanada koondise tiitlilootus, sest alles 19-aastane ründaja tegi tänavu NHL-is suurepärase hooaja, kogudes põhiturniiril 82 mänguga 115 resultatiivsuspunkti, mis oli paremuselt neljas näitaja Connor McDavidi (138), Nikita Kutšerovi (130) ja Nathan MacKinnoni (127) järel. Noor ründaja näitas küpset mängu ka Milano Cortina taliolümpial, kus sai kuue kohtumisega kirja 10 resultatiivsuspunkti. Celebrini on ühtlasi MM-il koondise kapten.

"Meie koosseisus on nii noori mängijaid, kellel on potentsiaali olla koondise põhijõud järgnevatel aastatel kui ka kogenud mängijaid, kellel on varasemast rikkalik kogemustepagas koondisesärgis ja Stanley karikavõistlustelt," kommenteeris koondise taustajõud Kyle Dubas. "Me ootame, et meie koondis teenib võimaluse mängida kuldmedali eest ning see on väljakutse, millesse suhtume äärmise tõsidusega," lisas ta.

Kanada on MM-idelt võitnud ühtekokku 53 medalit, millest 28 on kuldsed. Nende viimane kullavõit jääb aastasse 2023, mullusel MM-il saadi veerandfinaalis šokk-kaotus Taanilt.

Reedel Šveitsis algaval MM-il kuulub Kanada ühte alagruppi koos Rootsi, Tšehhi, Taani, Slovakkia, Norra, Sloveenia ja Itaaliaga. Reedel peetavas avamängus kohtutakse teise traditsioonilise suurjõu Rootsiga.

Kanada jäähokikoondise koosseis MM-il:

Väravavahid

Jet Greaves, Columbus Blue Jackets

Jack Ivankovic, Michigani ülikool

Cam Talbot, Detroit Red Wings

Kaitsjad

Evan Bouchard, Edmonton Oilers

Dylan DeMelo, Winnipeg Jets

Sam Dickinson, San Jose Sharks

Denton Mateychuk, Columbus Blue Jackets

Darnell Nurse, Edmonton Oilers

Morgan Rielly, Toronto Maple Leafs

Zach Whitecloud, Calgary Flames

Parker Wotherspoon, Pittsburgh Penguins

Ründajad

Mathew Barzal, New York Islanders

Connor Brown, New Jersey Devils

Macklin Celebrini, San Jose Sharks

Dylan Cozens, Ottawa Senators

Emmitt Finnie, Detroit Red Wings

Dylan Holloway, St. Louis Blues

Fraser Minten, Boston Bruins

Ryan O'Reilly, Nashville Predators

Mark Scheifele, Winnipeg Jets

John Tavares, Toronto Maple Leafs

Robert Thomas, St. Louis Blues

Gabriel Vilardi, Winnipeg Jets