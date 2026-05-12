Kanada tiitlilootus lasub Celebrini õlul

Macklin Celebrini. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kanada jäähokikoondis tegi teatavaks 23-mehelise koosseisu Šveitsis toimuvateks maailmameistrivõistlusteks.

Kui Milano Cortina taliolümpial täitis peatreeneri kohustusi Jon Cooper, siis MM-il on selles rollis muidu abitreenerina tegutsev Misha Donskov. 23 nimekirja pääsenud mehest 12 on varem rahvuskoondist MM-il esindanud ja neist kaks – John Tavares ja Macklin Celebrini – on mänginud taliolümpial.

Celebrini õlgadel lasub Kanada koondise tiitlilootus, sest alles 19-aastane ründaja tegi tänavu NHL-is suurepärase hooaja, kogudes põhiturniiril 82 mänguga 115 resultatiivsuspunkti, mis oli paremuselt neljas näitaja Connor McDavidi (138), Nikita Kutšerovi (130) ja Nathan MacKinnoni (127) järel. Noor ründaja näitas küpset mängu ka Milano Cortina taliolümpial, kus sai kuue kohtumisega kirja 10 resultatiivsuspunkti. Celebrini on ühtlasi MM-il koondise kapten.

"Meie koosseisus on nii noori mängijaid, kellel on potentsiaali olla koondise põhijõud järgnevatel aastatel kui ka kogenud mängijaid, kellel on varasemast rikkalik kogemustepagas koondisesärgis ja Stanley karikavõistlustelt," kommenteeris koondise taustajõud Kyle Dubas. "Me ootame, et meie koondis teenib võimaluse mängida kuldmedali eest ning see on väljakutse, millesse suhtume äärmise tõsidusega," lisas ta.

Kanada on MM-idelt võitnud ühtekokku 53 medalit, millest 28 on kuldsed. Nende viimane kullavõit jääb aastasse 2023, mullusel MM-il saadi veerandfinaalis šokk-kaotus Taanilt.

Reedel Šveitsis algaval MM-il kuulub Kanada ühte alagruppi koos Rootsi, Tšehhi, Taani, Slovakkia, Norra, Sloveenia ja Itaaliaga. Reedel peetavas avamängus kohtutakse teise traditsioonilise suurjõu Rootsiga.

Kanada jäähokikoondise koosseis MM-il:

Väravavahid
Jet Greaves, Columbus Blue Jackets
Jack Ivankovic, Michigani ülikool
Cam Talbot, Detroit Red Wings

Kaitsjad
Evan Bouchard, Edmonton Oilers
Dylan DeMelo, Winnipeg Jets
Sam Dickinson, San Jose Sharks
Denton Mateychuk, Columbus Blue Jackets
Darnell Nurse, Edmonton Oilers
Morgan Rielly, Toronto Maple Leafs
Zach Whitecloud, Calgary Flames
Parker Wotherspoon, Pittsburgh Penguins

Ründajad
Mathew Barzal, New York Islanders
Connor Brown, New Jersey Devils
Macklin Celebrini, San Jose Sharks
Dylan Cozens, Ottawa Senators
Emmitt Finnie, Detroit Red Wings
Dylan Holloway, St. Louis Blues
Fraser Minten, Boston Bruins
Ryan O'Reilly, Nashville Predators
Mark Scheifele, Winnipeg Jets
John Tavares, Toronto Maple Leafs
Robert Thomas, St. Louis Blues
Gabriel Vilardi, Winnipeg Jets

Toimetaja: Henrik Laever

