Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla

Lühikava järel viiendat kohta hoidnud jaapanlased tegid vabakavas oivalise esituse. Nad kogusid kohtunikelt maailmarekordit tähistavad 158,13 punkti ning nende isiklik rekord kogusummas paranes viie punkti võrra. Kokku teenisid Miura ja Kihara 231,24 punkti. Jaapani jaoks oli ühtlasi tegu läbi aegade esimese OM-kullaga paarissõidus.

Hõbemedali pälvis 221,75 punktiga Gruusia paar Anastasija Metelkina - Luka Berulava, kelle vabakava oli väärt paremuselt teise punktisumma 146,29. Kusjuures Gruusia ei olnud taliolümpial varem ühtegi medalit võitnud.

Lühikava järel võistlust juhtinud Saksamaa paar Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin sai vabakavas 139,08 punkti ja napsas selle abil viimase pjedestaalikoha.

Esimesena jäid medalita Ungari esindajad Maria Pavlova - Aleksei Sviatšenko (215,26). Nelja aasta tagused olümpiavõitjad hiinlased Sui Wenjing - Han Cong lõpetasid viiendal kohal (208,64).

Enne võistlust:

Kui lühikavas alustas 19 paari, siis edasi vabakavale pääses neist 16 paremat. Hetkel juhib võistlust Saksamaa paar Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin (80,01 punkti). Nad on viimastel aastatelt võitnud mitmeid tiitlivõistluste medaleid: MM-idelt on hõbe ja pronks, EM-idelt kuld ja hõbe.

Teisel kohal on Gruusia paar Anastasija Metelkina - Luka Berulava (75,46) ja kolmas Kanada paar Lia Pereira - Trennt Michaud (74,60), kuid tegelikult on kõik paarid punktiarvestuselt üsna tihedalt koos.

Nelja aasta eest Pekingis esikoha teeninud Hiina paar Sui Wenjing - Han Cong hoiab lühikava järel kuuendat positsiooni. Oma esituse eest teeniti 72,66 punkti.

Paarissõit on Milano Cortina mängude eelviimane medaliala. Teisipäeval tulevad jääle naisüksiksõitjad, teiste seas ka Niina Petrõkina.