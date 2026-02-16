X!

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla

OM2026
{{1771226700000 | amCalendar}}
Riku Miura ja Ryuichi Kihara.
Riku Miura ja Ryuichi Kihara. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel tuli iluuisutamise paarissõidus kuldmedalile Jaapani paar Riku Miura - Ruyichi Kihara.

Lühikava järel viiendat kohta hoidnud jaapanlased tegid vabakavas oivalise esituse. Nad kogusid kohtunikelt maailmarekordit tähistavad 158,13 punkti ning nende isiklik rekord kogusummas paranes viie punkti võrra. Kokku teenisid Miura ja Kihara 231,24 punkti. Jaapani jaoks oli ühtlasi tegu läbi aegade esimese OM-kullaga paarissõidus.

Hõbemedali pälvis 221,75 punktiga Gruusia paar Anastasija Metelkina - Luka Berulava, kelle vabakava oli väärt paremuselt teise punktisumma 146,29. Kusjuures Gruusia ei olnud taliolümpial varem ühtegi medalit võitnud.

Lühikava järel võistlust juhtinud Saksamaa paar Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin sai vabakavas 139,08 punkti ja napsas selle abil viimase pjedestaalikoha.

Esimesena jäid medalita Ungari esindajad Maria Pavlova - Aleksei Sviatšenko (215,26). Nelja aasta tagused olümpiavõitjad hiinlased Sui Wenjing - Han Cong lõpetasid viiendal kohal (208,64).

Enne võistlust:

Kui lühikavas alustas 19 paari, siis edasi vabakavale pääses neist 16 paremat. Hetkel juhib võistlust Saksamaa paar Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin (80,01 punkti). Nad on viimastel aastatelt võitnud mitmeid tiitlivõistluste medaleid: MM-idelt on hõbe ja pronks, EM-idelt kuld ja hõbe.

Teisel kohal on Gruusia paar Anastasija Metelkina - Luka Berulava (75,46) ja kolmas Kanada paar Lia Pereira - Trennt Michaud (74,60), kuid tegelikult on kõik paarid punktiarvestuselt üsna tihedalt koos.

Nelja aasta eest Pekingis esikoha teeninud Hiina paar Sui Wenjing - Han Cong hoiab lühikava järel kuuendat positsiooni. Oma esituse eest teeniti 72,66 punkti.

Paarissõit on Milano Cortina mängude eelviimane medaliala. Teisipäeval tulevad jääle naisüksiksõitjad, teiste seas ka Niina Petrõkina.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla Uuendatud

16.02

Henri Roos Kläbo fenomenist: kõik taandub lõpuks igapäevastele tegevustele

16.02

Kiibus: kui kohtunikud on Niinaga samal leheküljel, siis võib plusspunkte juurde tulla

16.02

Aigro ja Vagul said paarisvõistlusel 13. koha, viimane voor tühistati Uuendatud

16.02

Aigro: kahjuks jäid meil mõned meetrid puudu

16.02

USA hokinaiskond korraldas järjekordse jõudemonstratsiooni

16.02

Tormis Laine õde: isegi telekat on keeruline tööle panna

sport.err.ee värsked uudised

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla Uuendatud

16.02

Henri Roos Kläbo fenomenist: kõik taandub lõpuks igapäevastele tegevustele

16.02

Kiibus: kui kohtunikud on Niinaga samal leheküljel, siis võib plusspunkte juurde tulla

16.02

ETV spordisaade, 16. veebruar

16.02

Aigro ja Vagul said paarisvõistlusel 13. koha, viimane voor tühistati Uuendatud

16.02

Poksikuulsus Ussõk ERR-ile: Rahvusvaheline olümpiakomitee näitas üles nõrkust

16.02

Aigro: kahjuks jäid meil mõned meetrid puudu

16.02

Tartu Ülikool Maks & Moorits palkas mänedžeriks Marek Doronini

16.02

USA hokinaiskond korraldas järjekordse jõudemonstratsiooni

16.02

Tormis Laine õde: isegi telekat on keeruline tööle panna

16.02

Varnavskaja unistas iluuisutreeneriks saamisest: elu näitas, et olen väga kannatlik

16.02

Flora kaitsja siirdus Slovakkia klubisse

16.02

Magnus Carlsen teenis 21. MM-tiitli

16.02

Mihkels alustas AÜE velotuuri 15 kohaga: panime viimase ringteega puusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo