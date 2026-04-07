Bayern naaseb Madridist võiduga
Müncheni Bayern alistas jalgpalli Meistrite liiga veerandfinaali avamängus võõrsil Madridi Reali 2:1.
Bayern läks 41. minutil Luis Diaze tabamusest juhtima ja kohe pärast poolajapausi suurendas eduseisu kaheväravaliseks Harry Kane. Kodumeeskonnal õnnestus seis viisakamaks teha 74. minutil, mil Trent Alexander-Arnoldi söödust skooris Kylian Mbappe.
Samuti naaseb võõrsilt võiduga Arsenal, kes oli tänu Kai Havertzi 90+1. minutil löödud väravale üle Lissaboni Sportingust. Mõlemas paaris peetakse korduskohtumised 15. aprillil.
Kolmapäeval lähevad avamängudes vastamisi Barcelona - Madridi Atletico ja PSG - Liverpool.
Toimetaja: Henrik Laever