Bayern naaseb Madridist võiduga

Harry Kane ja Luis Diaz. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Müncheni Bayern alistas jalgpalli Meistrite liiga veerandfinaali avamängus võõrsil Madridi Reali 2:1.

Bayern läks 41. minutil Luis Diaze tabamusest juhtima ja kohe pärast poolajapausi suurendas eduseisu kaheväravaliseks Harry Kane. Kodumeeskonnal õnnestus seis viisakamaks teha 74. minutil, mil Trent Alexander-Arnoldi söödust skooris Kylian Mbappe.

Samuti naaseb võõrsilt võiduga Arsenal, kes oli tänu Kai Havertzi 90+1. minutil löödud väravale üle Lissaboni Sportingust. Mõlemas paaris peetakse korduskohtumised 15. aprillil.

Kolmapäeval lähevad avamängudes vastamisi Barcelona - Madridi Atletico ja PSG - Liverpool.

Toimetaja: Henrik Laever

