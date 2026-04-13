Raske vigastus sundis Tammeka väravavahi Transi kapteni palatikaaslaseks

Richard Aland ja Mark Maksimkin Autor/allikas: Tartu Jalgpallikool Tammeka/Facebook
Tartu Tammeka jalgpallimeeskond andis teada, et nädalavahetusel liigamängus vigastada saanud klubi väravavaht Richard Aland peab kannakõõluse rebendi tõttu ülejäänud hooaja vahele jätma.

32-aastane tartlane seisis pühapäeval Tammeka väravasuul kodumängus Paide Linnameeskonna vastu, ent sai vigastada 36. minutil. Esmaspäeval kirjutas Tammeka sotsiaalmeedias, et Alandil diagnoositi kannakõõluse totaalne rebend.

"Operatsioon läks edukalt. Nüüd tuleb korralikult taastuda! Täna öeldi, et selleks kulub kuus kuni üheksa kuud," sõnas Aland ise klubi vahendusel. "Kuna vahetult enne liigahooaega sai tõsise rangluutrauma Kristofer Sahtel, vajame meeskonna väravavahtide osakonda täiendust. Oleme sellega tegelema hakanud," ütles Tammeka juhatuse liige Kristjan Tiirik.

Tartu haiglas sattus Aland ühte palatisse Narva Transi kapteni Mark Maksimkiniga, kes sai eelmisel teisipäeval mängus Tammeka vastu raske jalavigastuse.

Toimetaja: Anders Nõmm

Raske vigastus sundis Tammeka väravavahi Transi kapteni palatikaaslaseks

