Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

Kohtumise avapoolaja lõpul põrkas Maksimkin õnnestult kokku vastaste Pedro Manoeliga ja tulemuseks oli lahtine jalaluumurd, vahendab Soccernet.ee

Maksimkinit opereeriti kõigepealt hilisõhtul Kohtla-Järvel Puru haiglas. Küll aga ei olnud see ainus kord, kui 23-aastane mängija noa all käis. Puru haiglas tehtud operatsiooni järel viidi ta palatisse, ent siis selgus, et operatsioon ei olnud täielik ning kõiki vajalikke asju ei saadud tehtud.

"Probleem on selles, et mul on lisaks ka arterivigastus, mis vajab samuti operatsiooni, kuid Purus ei ole vastavat spetsialisti," ütles mängija.

Seetõttu viidi mees samal ööl edasi Tartusse teisele operatsioonile. Seal tehti vajalikud protseduurid, ent ka praegu pole olukord lõplikult lahendatud. "Veri ei liigu jalas piisavalt hästi, ehk vereringe ei toimi nii nagu peaks," rääkis Maksimkin.

Seetõttu peab mängumees arvatavasti veel noa alla minema. Hetkel on ta arstide valvsa pilgu all ning tema seisundit jälgitakse.

Väga suure tõenäosusega on mängumehe jaoks tänavune hooaeg kõigest viie vooru järel lõppenud.

