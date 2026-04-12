Maksimkin: mõned arstid kahtlevad, kas ma suudan enam jalgpalli mängida

Maksimkin rääkis Soccernetile, et tema täpne diagnoos on parema sääre lahtine, killustunud ja nihkega sääre- ja pindluumurd. Suurimaks probleemiks tema vigastuse juures on aga see, et vigastatud ei ole ainult luu, vaid ka arter, mistõttu veri jalas piisavalt hästi ei liigu.

Just seetõttu ei ole arstid osanud anda ka konkreetsemaid tähtaegu, mil mängumees tavapärase elu juurde võiks naasta. "Ausalt öeldes on mõned arstid isegi kahelnud, kas ma suudan enam jalgpalli mängida," tunnistas 23-aastane jalgpallur.

10. aprillil käis Maksimkin kolmandal operatsioonil ning planeeritud on ka neljas, mis peaks olema viimane. "Arstid tegutsevad väga professionaalselt, ma usaldan neid täielikult! Olen kindel, et mul on piisavalt tahet ja distsipliini, et tagasi veel tugevamana tulla," rääkis Maksimkin.

