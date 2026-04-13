Kerese malemajas selgusid Eesti noorte meistrid

Nädalavahetusel selgitati Tallinnas Paul Kerese malemajas välja Eesti tavamale meistrid vanuseklassides U-8, U-12 ja U-16.

Kuni 16-aastaste vabaklassi turniiri võitis Kirill Gorkov ning neidude turniiri võitis Alexis Miriam Reren. Gorkov kogus seitsme partiiga 5,5 punkti ning edestas sellega poole punktiga hõbemedalile tulnud Karl Samuel Lehte ja pronksi saanud käesoleva aasta U-18 meistrit Aaron Rajandut.

Neidude turniiril kogus Reren samuti 5,5 punkti ning edestas teisi medaliste poole punktiga. Hõbedale tuli Nora Toomast ning pronksile Marie Raudsepp.

Kuni 12-aastaste seas krooniti vabaklassi meistriks 9-aastane Platon Kiritšenko ning neidude seas Marta Timošina. Kuni 8-aastaste seas võitis vabaklassi turniiri Aleksei Mihhailov ja neidude turniiri Els Marie Narva.