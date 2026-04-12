GALERII | Raju 19 tõi Tondirabasse üle 3300 MMA fänni

Peamatšis (-77,1 kg) läksid vastamisi 30-aastane Maikel Astur ja Rumeenia raskekahur Robert-Alexandru Constantin. Kuigi Constantin on tuntud ka kui Rumeenia poksimeister, sai matšis määravaks tema maasvõitluse oskused – Constantin võttis teises raundis Asturi üle võidu alistusvõttega. Asturile oli see senise viie võidu kõrvale MMA profikarjääri esimeseks kaotuseks, Constantinil on nüüd profina kirjas kaheksa võitu ja üks kaotus.

Kodupubliku pani aga rõkkama Kristjan Tõniste, kes alistas esimese raundi alistusvõttega brasiillase Cristiano Cruzi. Suurepärane sooritus tõi Tõnistele korraldajate poolt välja pandud 2000 euro suuruse eripreemia õhtu parima esituse eest. Sama suure preemia pälvis ka peamatši võitja Constantin.

Lisaks teenis 1000 euro suuruse eripreemia Tartus treeniv ukrainlane Yevhenii Kabanets, kes pakkus publikule tõelise maiuspala, alistades kolmandas raundis brasiillase Lucas Tavarese efektselt anakondakägistusega (anaconda choke).

Ülejäänud Eesti profivõitlejad pidid sel korral tunnistama vastaste paremust. Norralane Steffen Rossevant alistas teises raundis alistusvõttega Allan Volosatõhi. Poolakas Oskar Herczyk teenis kolmanda raundi tehnilise nokaudiga võidu Raigo Kutsari üle. Samuti pidi Dmitry Salamatin tunnistama oma MMA debüüdil norralase Vebjorn Dyrengi paremust, kes võttis esimeses raundis tehnilise nokaudiga võidu.

Lisaks seitsmele profimatšile peeti ka kolm amatöörmatši, kus Raju puuris leidis aset tuline Eesti ja Soome vaheline maavõistlus. Kokku astus laupäeval puuri 20 võitlejat seitsmest erinevast riigist – Eestist, Soomest, Poolast, Norrast, Ukrainast, Rumeeniast ja Brasiiliast.

"Sportlik vabavõitlus on nii maailmas kui ka Eestis kogunud tohutult populaarsust ning kasvanud äärmiselt vaatemänguliseks spordialaks. Tahan südamest tänada neid enam kui 3300 pealtvaatajat, kes laupäeval saali tulid, et nautida nii tipptasemel sporti, võimsat vaatemängu kui ka ehtsaid emotsioone. Kuigi Eesti sportlaste saldo tervikuna jäi sel korral paraku miinuspoolele, on just sellistel hetkedel publiku roll kõige tähtsam. Oma lemmikute toetamine nii võidu joovastuses kui ka kaotuse kibeduses on see, mis sportlasi ja kogu ala päriselt edasi viib. Korralduslikult saame sündmuse lugeda igati õnnestunuks ning võime ühiselt selle võimsa õhtu üle uhkust tunda," sõnas Evecon Raju peakorraldaja Ott Tõnissaar.

Järjekorras 20. Raju toimub tänavu 10. oktoobril.