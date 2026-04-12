X!

Bundesliga meeskond tegi ajaloolise otsuse

Marie-Louise Eta. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Matthias Koch
Saksamaa kõrgliigaklubi Berliini Union nimetas hooaja lõpuni ajutiseks peatreeneriks Marie-Louise Eta.

34-aastane Eta on esimene naissoost peatreener Bundesliga ajaloos. Seni Unioni U-19 meeskonda juhendanud Eta asendab Steffen Baumgarti, kes oli peatreeneri rollis alates 2025. aasta jaanuarist. Juba varem oli teada, et Eta hakkab käimasoleva hooaja järel juhendama Unioni esindusnaiskonda.

"Oleme ebakindlas seisus ja vajame kiiresti punkte, et tagada kõrgliigasse püsimajäämine. Talvepausi järel oleme võitnud 14 mängust vaid kaks ning viimaste nädalate esitused ei andnud kindlustunnet, et suudaksime olukorda paremuse poole pöörata. Seepärast otsustasime alustada puhtalt lehelt," kommenteeris Unioni meeste jalgpalli spordidirektor Horst Heldt pressiteate vahendusel.

"Arvestades punktivahet ei ole meie koht kõrgliigas veel kindel. Mul on väga hea meel, et klubi usaldas mulle selle keerulise ülesande. Unioni üheks tugevuseks on alati olnud ja jääb ka edaspidi olema võime ühiselt pingutada. Loomulikult olen veendunud, et suudame vajalikud punktid kätte saada," ütles Eta.

Eta pidi oma mängijakarjääri vigastuste tõttu lõpetama 2018. aastal. Seejärel töötas ta endise koduklubi Bremeni Werderi akadeemias ja oli ka Saksamaa naiste rahvuskoondise abitreener enne, kui liitus 2023. aastal Unioniga.

Union on hetkel Bundesligas 18 meeskonna konkurentsis 32 punktiga 11. kohal, kuid väljalangemistsoonist lahutab vaid seitse punkti. Hooaja lõpuni jääb veel viis vooru.

Toimetaja: Henrik Laever

