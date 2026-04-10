X!

Müügile tulid võrkpalli EM-i alagrupimängude päevapiletid

Alates reedest on müügil Soomes Tamperes toimuvate võrkpalli meeste Euroopa meistrivõistluste alagrupimängude päevapiletid.

Piletimüük toimub Soome piletimüügikeskkonnas lippu.fi ja Eesti koondise fännid saavad pileteid osta SIIT.

Päevapileteid saab osta nii Eesti fännisektorisse (10% allahindlusega) kui teistesse sektoritesse. Samaaegselt lõppes mitme päeva pakettide müük. Rohkem infot üldise piletimüügi kohta saab lugeda Soome alaliidu kodulehelt Lentopallo.fi

Lisaks saavad fännid Soome alaliidu majutuspartneri kaudu ka majutuspakette soetada. Neid saab osta SIIT.

2026. aasta meeste EM-finaalturniir toimub 9.-26. septembrini neljas riigis: Soomes (Tampere), Bulgaarias (Varna), Rumeenias (Cluj-Napoca) ning Itaalias (alagrupid Napolis, Milanos, Torinos ja Modenas).

Kokku on neli alagruppi, igaühes kuus meeskonda. Iga alagrupi neli esimest pääsevad 16 parema sekka. C-alagrupist edasi pääsevad koondised peavad oma play-offid Itaalias Torinos, kaheksandikfinaalid toimuvad 20.-21. septembril ja veerandfinaalid 23. septembril. Poolfinaalid peetakse 25. septembril Milanos ja medalimängud toimuvad 26. septembril samuti Milanos.

Toimetaja: Anders Nõmm

võrkpalliuudised

15:20

Müügile tulid võrkpalli EM-i alagrupimängude päevapiletid

13:35

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

11:57

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

09.04

Pärnu viigistas võrkpallifinaali, taas läks tarvis kõiki geime Uuendatud

09.04

Selgus Euroopa liigaks valmistuva meeste võrkpallikoondise koosseis

09.04

TalTech/Nordaid asus pronksiseeriat juhtima

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

06.04

Hurt ja Teppan võitsid Rumeenias karika, Allik Itaalias superkarika

04.04

Selver mängis pronksiseeria avavaatuses maha kahegeimilise edu

04.04

Mett: Tartu ja Pärnu võrkpallifinaal on tõeline maiuspala

04.04

Võrkpallifinaali avamäng läks otsustavasse geimi, Tartu alistas Pärnu

03.04

Laupäeval pannakse pall mängu võrkpalli EMV finaalseerias

31.03

Tartu Bigbank sai otsustavas mängus võidu ja pääses finaali

30.03

U-18 võrkpallikoondised lõpetasid EM-valiksarjades võidukalt

30.03

Laak vedas oma klubi Poola meistriliiga poolfinaali

videod

sport.err.ee uudised

15:20

Müügile tulid võrkpalli EM-i alagrupimängude päevapiletid

15:05

Eesti saalijalgpallikoondis läheb püüdma kohta MM-i põhiringis Uuendatud

14:40

Šotimaa kapten lahkub hooaja lõpus Liverpoolist

13:35

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

13:09

Evans ja Solberg sõitsid Horvaatias teelt välja, Jürgensonile katsevõit Uuendatud

12:58

Möödunud aasta parimaks spordiraamatuks valiti teos Kalevi suursõidust

11:57

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

11:20

Porto 40 meetrilt löödud omavärav päästis Forestile Euroopa liigas viigi

10:18

Knicks alistas Celticsi, LeBron oli lähedal kolmikduublile

09:44

Tiitlikaitsja Fenerbahce kaotas juba viienda mängu järjest

08:54

Tiitlikaitsja McIlroy tegi Mastersil suurepärase avapäeva

08:11

Kuusk jäi Poolas põnevusmängu järel karikafinaali ukse taha

09.04

Närvilise alguse ületanud Mistra võitis finaalseeria avamängu

09.04

Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

09.04

Eesti U-17 jalgpallikoondis sai teada vastased kodusel EM-il Uuendatud

loetumad

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

09.04

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

09.04

Sinneri seeria sai otsa, aga võit tuli

09.04

Trauma peatas Sabalenka hea hoo ja liivahooaja algus venib

09.04

Laskesuusarahvas valis parimateks Ermitsa ja Siimeri

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse

09.04

Horvaatia ralli testikatsel oli kiireim Solberg

09.04

Pärnu viigistas võrkpallifinaali, taas läks tarvis kõiki geime Uuendatud

09.04

Selgus Euroopa liigaks valmistuva meeste võrkpallikoondise koosseis

13:09

Evans ja Solberg sõitsid Horvaatias teelt välja, Jürgensonile katsevõit Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo