Müügile tulid võrkpalli EM-i alagrupimängude päevapiletid

Piletimüük toimub Soome piletimüügikeskkonnas lippu.fi ja Eesti koondise fännid saavad pileteid osta SIIT.

Päevapileteid saab osta nii Eesti fännisektorisse (10% allahindlusega) kui teistesse sektoritesse. Samaaegselt lõppes mitme päeva pakettide müük. Rohkem infot üldise piletimüügi kohta saab lugeda Soome alaliidu kodulehelt Lentopallo.fi.

Lisaks saavad fännid Soome alaliidu majutuspartneri kaudu ka majutuspakette soetada. Neid saab osta SIIT.

2026. aasta meeste EM-finaalturniir toimub 9.-26. septembrini neljas riigis: Soomes (Tampere), Bulgaarias (Varna), Rumeenias (Cluj-Napoca) ning Itaalias (alagrupid Napolis, Milanos, Torinos ja Modenas).

Kokku on neli alagruppi, igaühes kuus meeskonda. Iga alagrupi neli esimest pääsevad 16 parema sekka. C-alagrupist edasi pääsevad koondised peavad oma play-offid Itaalias Torinos, kaheksandikfinaalid toimuvad 20.-21. septembril ja veerandfinaalid 23. septembril. Poolfinaalid peetakse 25. septembril Milanos ja medalimängud toimuvad 26. septembril samuti Milanos.