Pärnu võõrustab kümneaastase pausi järel taas meeste jalgpallikoondist

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) ja Pärnu linnavalitsus leppisid kokku põhjalikus koostöös, mille osana jõuavad suvepealinna tänavu Eesti karikafinaalid ning nii meeste kui ka naiste koondis.

Eelmisel nädalal Pärnus toimunud arutelul lepiti kokku viie suure jalgpallimängu toimumine tänavu mais ja juunis Pärnu Rannastaadionil. Esimene neist on U-19 Eliitliiga Meistriliiga finaal 22. mail, päev hiljem toimuvad suvepealinnas naiste karikafinaal ja Evald Tipneri karikavõistluste finaal.

6. juunil peetakse Pärnus meeste Balti turniiri poolfinaal Eesti ja Fääri saarte vahel. Kolm päeva hiljem, 9. juunil lähevad seal naiste MM-valikmängus vastamisi Eesti ning Bosnia ja Hertsegoviina.

Kui naiste koondis on viimaste aastate jooksul korduvalt Pärnus kodumänge pidanud, siis meeste koondise jaoks jääb sealne viimatine kohtumine pea kümne aasta taha – 2016. aasta 31. augustil mindi maavõistlusmängus vastamisi Maltaga.

"Selle ajaga on märkimisväärse arengu teinud Pärnu JK Vaprus ning ka linn ise astub ambitsioonika sammu, kandideerides 2027. aasta Euroopa Spordilinna tiitlile," kommenteeris Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik, avaldades seejuures lootust, et edaspidi jõuavad koondisemängud suvepealinna senisest sagedamini.

Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak tõi välja, et koostöö suvepealinnaga kulgeb töiselt ja tulemuslikult. "Tänan Pärnu linna, kes oli kogu ettevõtmise suhtes positiivne ning näitas üles suurt huvi tugevatasemeliste jalgpallimängude võõrustamise vastu. Mul on hea meel, et seda nähakse olulise osana linna elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisest," ütles Pohlak.