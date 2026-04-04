Vetkal sai liigamatšis ühe poolaja ja mängukeelu

Märtsi lõpus peetud Eesti jalgpallikoondise FIFA Series turniirilt viimasel hetkel eemale jäänud Martin Vetkal oli reedeses Hollandi esiliigamatšis platsis ja mängis esimese poolaja.

Dordrechti poolkaitsja Vetkal sai juba 12. minutil oma liigahooaja viienda kollase kaardi, mis jätab ta järgmisest voorust (esmaspäevasest mängust Cambuuri vastu) kõrvale, vahendab Soccernet.ee.

Dordrecht kaotas Kerkrade Rodale avapoolaja 0:2 ja terve kohtumise 0:3. Esiliiga tabelis asub Vetkali leivaisa 11. positsioonil, Roda on seitsmes.

Eelmisel reedel Eesti A-koondises debüteerinud kaitsja Kristofer Käit Portugali esiliigas debüüti ei saanud, vaid vaatas seal varupingilt, kuidas tema koduklubi Portimonense alistas Oliveirense 2:1. Tänu 90+3. minuti omaväravale napi võidu saavutanud Portimonense tõusis tabelis 18 meeskonna seas 15. kohale.