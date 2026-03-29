Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

Ermits ja Külm said intervjuu alguses vaadata videot oma hooaja parimatest hetkedest. "Päris lahe! Mu arust näeb nii teistmoodi välja: mu enda arusaam iseendast on hoopis teine, ma ei tunne, et ma ennast nii kiiresti liigutan. Vaatan, et selline näeb see asi välja või?!" naeris Ermits.

Mõlemad saavutasid sel hooajal oma karjääri parimaid tulemusi, Külm pääses MK-sarjas kolm korda 20 hulka ning oli sealjuures Otepää etapi sprindis kümnes. Lisaks tuli ta Milano Cortina olümpial jälitussõidus 22. kohale.

"Eks me sportlasena tahaksime veel rohkem ja veel paremini. Unistus ja eesmärk on võidelda medalite eest. Sel hooajal me neid kahjuks ei saanud," muigas Külm, kes heitis MK-hooaja viimase etapi ajal Tartus hoopis lõikuslauale, kus opereeriti tema paremat jalga. "See tuli ainult võistlusmomendil välja, lihassurve surus närvi vastu luud kinni ja närv ei töötanud enam. Kogu labajalas kadus tunnetus ära," selgitas Külm vigastust.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Ermits rääkis, et rahvusvahelistest laskesuusatajatest suhtleb ta kõige enam rootslaste, sakslaste, šveitslaste ja Itaalia tüdrukutega. "Igast riigist on keegi," tõdes ta. Mis maailma absoluutseid tippe aga teistest eristab? "Eks palju sõltub sellest, kui palju looduse poolt on antud, mis on su tingimused. Kümme aastat tagasi ei olnud meil selliseid tingimusi, nagu on täna: prantslastel võib-olla olid. Tänasel päeval on meie juunioride algbaas meie omast juba nii palju parem. Nende tõenäosus tulemusi teha on palju parem," sõnas Ermits.

Eesti spordimaastikul toimuva taustal räägiti saates ka laskesuusatajate kujunemisloost. Ermits tõdes, et temast on tulemused välja võlutud, mitte nii-öelda välja pekstud. "Ma saan aru, et ükskõik, mis olukorras ma olin, kodune kindlus päästis mind," ütles ta. "Mul oli kodu, kuhu sain toetuda ja kus sain nendest asjadest rääkida. Mul on olnud kogemusi väga kehvade treeneritega, väga heade treeneritega. Mul oli kodune kasvatus piisav, et hakkama saada." "Nõustun Reginaga: mul olid alati vanemad, kelle poole pöörduda, kellele kurta, kellega rõõmustada," lisas Külm.

Ermits tõdes, et on olnud ka olukordi, kus tema treenerid on piire ületanud. "Mul on alati olnud julgus ka vastu öelda, aga paljudel seda ei ole. See on keeruline asi. Olen mõelnud, mis on mind päästnud... nii kaugele, kui oma järeldustes olen jõudnud, on ikkagi see kodune kasvatus, mis on mulle väärtused paika pannud. Mind on alati suunatud, mitte sunnitud, mind on alati toetatud."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Mul on olnud väga-väga keerulisi perioode elus, eriti noorena," jätkas Ermits. "Olen läbinud kasvuperioodi, kus kaalusin rohkem, kui üks sportlane peaks kaaluma [teeb õhus jutumärke]. Aga see, kuidas mu vanemad suutsid seda mulle kommunikeerida, läbi selle, et ma endale liiga ei teeks, ei olnud kunagi kriitika, vaid hoolimine. Nad nägid, kuhu ma jõuda tahan. Vanemate töö on toetada, mitte kritiseerida. Seal on väga suur vahe, kuidas sa neid sõnumeid jagad. Eriti, kui oleme õrnas eas," toonitas Ermits.

Külm nõustus. "Vanemad peavad toetama, mitte sundima lapsele, et sinust peab saama tippsportlane. Ümbritseda last selle õhkkonnaga, tuua temas välja liikumisrõõm," sõnas ta. "Minus ei nähtud, et ma võiks nii kaugele jõuda. Ma olen meister endalõhkuja - mul on kogu aeg midagi häda," muigas Külm. "Eks treeneril ka kaob motivatsioon ja huvi ära seda sportlast suruda, kui ta kogu aeg hädaldab, et siit valutab ja sealt sikutab. Minu toetus on tulnud ikkagi läbi vanemate."

Mille jaoks Regina Ermits tippsporti teeb? "Ma olen selle peale nii palju mõelnud. See on osa minust, mida on väga raske kirjeldada. Ma teen seda ka natukene rohkem kui ainult iseenda jaoks. Mida need viimased kümme aastat loonud on? Tunnen, et teen seda natukene ka kellegi teise pärast. Et neil, kes pärast meid tulevad, oleks kuhugi tulla; et nad näeks, et Regina, kes ei ole talendikas, koormustestil väga hullude näitajatega, ma-ei-tea-mis kaasasündinud asjadega - tema suudab ja tema on jõudnud - mitte küll maailma tippu - aga kuhugigi," mõtiskles Ermits.

"Ma olen enda jaoks selle lahti mõtestanud teistmoodi: seal on mina, kelle jaoks ma seda teen; seal on väike Regina, kelle jaoks ma seda teen, seal on tuldud pikk tee, aga ka mingi kõrvalkomponent, kus ma loodan, et meie tegemised suudavad jätta väiksegi jälje maha."