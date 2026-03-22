Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

30-aastane Ermits tegi tänavu MK-sarjas vingeid tulemusi, esile saab tõsta näiteks kaheksandat kohta Hochfilzeni jälitussõidus ja kaht esikümnekohta Nove Mesto sprindis ja Oberhofi jälituses.

Hooaeg oli piisavalt hea, et Ermits sai pühapäeval Holmenkollenis toimunud MK-etapil osaleda ühisstardist sõidus, kuhu pääsevad vaid 30 maailma parimat. "Hooaeg on olnud pikk, mul on suur au, et suutsin hooaja vältel ennast viimases ühisstarti sõita ja sellest osa olla," ütles Ermits.

"Kui see midagi näitas, siis seda, et olen väga tubli olnud see hooaeg. Et seda jätkata, siis tuleb veel rohkem pingutada ja vaeva näha. Kui [pühapäevane] sõit ja hooaeg mulle midagi andis, siis tean, mis tööd on vaja teha. See innustab mind," jätkas ta. "Andis igatepidi tunda, et on hooaja lõpp. Nii rajal kui ka lasketiirus."

Ermits sai hooaja viimases sõidus nelja möödalasuga 25. koha (+3.00,8). "Tõesti pingutasin nii, kuidas jaksasin, aga samas oli tunda, et energiat pole kuskilt võtta. Ei saa öelda, et ülemäära kurb olen tänase võistlusega, kuigi see ei olnud minu parim sooritus," rääkis ta.

MK-sarja üldarvestuses kogus Ermits sel hooajal 290 punkti, millega lõpetas 29. kohal. Tegemist on tema karjääri parima tulemusega, mullu oli ta üldarvestuses 47. naine. "See oli minu jaoks veidi... Mitte, et üllatav, aga see oli biatlon, mida olen terve elu teinud. Aga ühel hetkel see lihtsalt toimis ja tuli paremini välja, kõik klappis. Aga ma ei saa öelda, et oleksin midagi muudmoodi teinud," rääkis ta.

"See oli arusaamatu, aga ma ei ole ükski teine hooaeg ennast tundnud nii kohal olevana ja tugevana. Loomulikult oli võistlusi, kus kõik ei klappinud, aga see olimeeldiv märk iseendast, kuhu ma jõudnud olen. Andis kinnitust sellele, et ennast tasub usaldada!" lõpetas ta.