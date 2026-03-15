Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

Äärmiselt keerulistes raja- ja tuuletingimustes toimunud võistlusel käisid kõik neli eestlast ühel trahviringil. Et raske oli ka konkurentidel, tõestab fakt, et poolel võistlusmaal oli Eesti ka pärast kahte trahviringi neljandal kohal.

"Täna on meil tõesti head suusad, senistest võistluspäevadest kõige aeglasemad olud. Tundub, et määrdemehed saavad väga vesistes oludes hakkama. Ma arvan, et väga paljudel riikidel ei ole lasud seinas ega telerite pihta, vaid märgi lähedal. On keeruline, kõigil on keeruline," tõdes Rene Zahkna oma vahetuse järel ERR-iga rääkides.

Eesti teist vahetust sõitnud Kristo Siimer näitas seitsmendat sõiduaega. "Suusad olid head, täna oli mul rajal väga hea viimane ring - tundsin, et [Martin] Ponsiluoma jäi isegi aeglaseks. Tänu rahvale sai kõvasti peale anda. Püsti oli metsikult raske lasta, üks lask läks isegi plekist mööda, sest hakkasin laskma ja tuli tuulepuhang - pool meetrit välja. See oli täiesti vussis. Ühe trahviringiga on isegi hästi," sõnas Siimer.

"Tuul teeb asjad põnevaks, aga selline tuul on natuke liiga palju," muigas kolmandat vahetust sõitnud Regina Ermits. "Vähe on laskesuusatamisega pistmist. Natuke peab õnne olema, aga natuke liiga keeruline on. Lamades tundus, et tuul eespool oli natuke nõrgem, püsti oli alguses väga hea, aga kui tuul tuli, siis tuli - sekundiga võib nii palju muutuda."

Sarnaselt teistele Eesti laskesuusatajatele kiitis Ermits väga Otepääle kokku tulnud publikut. "Mis mulle Eesti ja Otepää puhul nii meeldib: mul on selline tunne, et see on kõigi, mitte ainult eestlaste kodu! Kõiki ergutatakse, kõiki hoitakse, kõigil on siin nii tore. Oleme varem ka tundnud, et Eesti on kõigile nagu väike vend, kõik hoiavad meid ja mul on tunne, et Eesti rahvas hoiab kõiki teisi vastu. Laskesuusaperekond on tore perekond," kinnitas Ermits.

"Mina olen päris väsinud," tõdes ankrunaisena Eesti 11. kohal (4+16; +2.38,1) finišisse toonud Külm naerdes. "Kolmas päev selles soojas pudrus võistelda, olen väsinud. Eks see püstilaskmine jääb kripeldama. Lamades enam-vähem, aga püsti... ühtne tiim, kõik käisid ühel ringil. Publik on üliäge. MM-ile loodetakse 25-30 000 inimest: mis siis saama hakkab, kuhu me nad kõik paneme?!" küsis Külm retooriliselt.