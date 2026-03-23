Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

Külm vajab veel mitu nädalat karkude abi, sest käis reede hommikul Tartu ülikooli kliinikumis parema jala operatsioonil. See peaks lahendama teda terve talve piinanud säärelihaste survesündroomi, mis kohati justkui halvas jäseme, kirjutab Õhtuleht.

Tegelikult pidanuks operatsioon toimuma nädal hiljem, kuid äkitselt tekkis variant 20. märtsiks, nii et Külm kiirustas eelmisel õhtul Oslos ebaõnnestunud sprindivõistluse järel (73. koht) lennukile ning loobus ühtlasi traditsiooniliselt maailmakarikahooaja lõpupeost.

"Suur aitäh Madis Rahule, et ta kogu selle jauramise ja kadalipu läbi on teinud ja lõpuks saime selle operatsiooni edukalt tehtud. Kui sa oled neli kuud põhimõtteliselt iga päev seda valu kannatanud, siis veel nädal oodata tundus tohutu piin. Pigem valisin operatsiooni lõpupeo asemel."

Täpne taastumisaeg pole teada, nagu ikka, aga umbes kahe kuu pärast võiks olla lubatud taas suusasaabast kanda. Muud trenni, näiteks rattaga sõita, saab teha juba varem.

29-aastane Külm jättis selja taha elu parima hooaja, kus pääses MK-sarjas kolm korda 20 hulka. Kõige paremaks kujunes Otepää etapi kümnes koht sprindis. Lisaks tuli ta Milano Cortina olümpial jälitussõidus 22. kohale.

